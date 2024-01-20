Более 120 младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Вместе с этим стало известно, что в 2022 году умерли 144 ребенка в возрасте до одного года. В прошлом году на каждую тысячу родившихся малышей умирали четыре младенца.
В Южном федеральном округе в 2023 году скончались 520 детей в этом возрасте, в 2022 — 604 ребенка. В минувшем году больше всего скончалось младенцев в Краснодарском крае — 193, далее идут донской регион и Крым.
Ранее стало известно, что в 2023 году убыль населения составила 19,6 тысячи человек, но в 2022 году ситуация была хуже. Тогда число жителей снизилось на 25,6 тысячи человек.
До этого появилась информация о том, сколько жителей донского региона заразились сифилисом.