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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Более 120 младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году

Более 120 младенцев погибли в Ростовской области в 2023 году

20 января 2024, 10:54
Фото: 1MI
В Ростовской области с января по ноябрь 2023 года ушли из жизни 122 младенца, следует из данных Росстата.

Вместе с этим стало известно, что в 2022 году умерли 144 ребенка в возрасте до одного года. В прошлом году на каждую тысячу родившихся малышей умирали четыре младенца.

В Южном федеральном округе в 2023 году скончались 520 детей в этом возрасте, в 2022 — 604 ребенка. В минувшем году больше всего скончалось младенцев в Краснодарском крае — 193, далее идут донской регион и Крым.

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Ранее стало известно, что в 2023 году убыль населения составила 19,6 тысячи человек, но в 2022 году ситуация была хуже. Тогда число жителей снизилось на 25,6 тысячи человек.

До этого появилась информация о том, сколько жителей донского региона заразились сифилисом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Краснодарский край#Росстат#Донской регион#Южный федеральный округ#Происшествия#Убыль населения#Младенцы
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