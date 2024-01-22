Экс-координатор донских казаков возглавил управление ГО и ЧС в Ростове

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Азарянский является уроженцем Новочеркасска, он родился в 1973 году. Он окончил высшее военное училище и стал инженером по эксплуатации средств электросвязи.
Кроме того, новый руководитель получил еще одно образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». А с 1990 по 2019 годы служил в ВС РФ.
Также успел поработать в должности главы управления по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Теперь он получил новую должность.
Ранее глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети., С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко.