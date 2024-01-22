rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Экс-координатор донских казаков возглавил управление ГО и ЧС в Ростове

Экс-координатор донских казаков возглавил управление ГО и ЧС в Ростове

22 января 2024, 09:59
Фото: Midjourney
Экс-координатор донских казаков возглавил управление ГО и ЧС в Ростове
В Ростове-на-Дону руководить управлением по делам ГО и ЧС будет Алексей Азарянский, рассказали в городской администрации.

Азарянский является уроженцем Новочеркасска, он родился в 1973 году. Он окончил высшее военное училище и стал инженером по эксплуатации средств электросвязи.

Кроме того, новый руководитель получил еще одно образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». А с 1990 по 2019 годы служил в ВС РФ.

«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрации
Узнать подробнее
Азарянский является уроженцем Новочеркасска, он родился в 1973 году.Азарянский является уроженцем Новочеркасска, он родился в 1973 году.
Азарянский является уроженцем Новочеркасска, он родился в 1973 году.
Фото: «Центр военно-политических исследований МГИМO»

Также успел поработать в должности главы управления по организации и координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Теперь он получил новую должность.

Ранее глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети., С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого Дума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко.

Читайте также:
«Всем семьям благополучия!»: в Азове уволили осужденного главу администрацииГлава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсетиДума уволила главу администрации Каменска-Шахтинского Шевченко
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Каменск-Шахтинский#Волгодонск#ВС РФ#Соцсети#ГО и ЧС
Подпишитесь
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас
Сегодня, 09:02
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Сегодня, 05:28
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46