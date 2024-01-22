Витамины в капусте замедляют старение клеток, говорит онколог Воробьев

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Витамины С, Е и бета-каротин, присутствующие в капусте, играют роль отличных природных антиоксидантов. По словам специалиста, эти витамины помогают предотвратить старение клеток. Капуста также содержит много пищевых волокон, которые помогают организму выводить шлаки и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Врач отметил, что благодаря постоянному употреблению капусты в рационе происходит рост полезных бактерий в желудке, что способствует укреплению иммунитета, пишет «Известия».
Калорийность капусты низкая — всего 25 килокалорий на 100 граммов продукта. Врач рекомендует употреблять сырую капусту, чтобы получить максимум питательных веществ.