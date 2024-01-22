rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Витамины в капусте замедляют старение клеток, говорит онколог Воробьев

22 января 2024, 13:58
Онколог Андрей Воробьев сообщил, что капуста является овощем, способствующим замедлению процесса старения организма. Он отметил, что этот овощ содержит большое количество природных антиоксидантов, которые могут остановить или замедлить старение клеток.

Витамины С, Е и бета-каротин, присутствующие в капусте, играют роль отличных природных антиоксидантов. По словам специалиста, эти витамины помогают предотвратить старение клеток. Капуста также содержит много пищевых волокон, которые помогают организму выводить шлаки и поддерживать здоровье пищеварительной системы. Врач отметил, что благодаря постоянному употреблению капусты в рационе происходит рост полезных бактерий в желудке, что способствует укреплению иммунитета, пишет «Известия».

Калорийность капусты низкая — всего 25 килокалорий на 100 граммов продукта. Врач рекомендует употреблять сырую капусту, чтобы получить максимум питательных веществ.

Подпишитесь
Вассерман объяснил, зачем Зеленский покусился на Ростовскую область
Сегодня, 13:16
«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области
Сегодня, 13:19
Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
Сегодня, 12:11
«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, что у него отобрали бизнес
Сегодня, 11:45
Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове
Сегодня, 11:05
Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:53