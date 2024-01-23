Банк «Центр-инвест» дал гарантии для производства крыла МС-21

Вуз получил гарантии на сумму свыше 600 миллионов рублей. Инженеры учреждения создали робота-укладчика композитного волокна, который позволит больше не пользоваться иностранным оборудованием при процессе серийного выпуска крыла для российского самолета МС-21.



МС-21, созданный в рамках импортозамещения, предназначен для перевозки людей и грузов, в том числе на международных направлениях. Он сможет стать конкурентом для зарубежных аналогов на всех географических рынках.



Добавим, что банк сотрудничает с образовательным учреждением уже более 10 лет, являясь его стратегическим партнером. В том числе он помогает в научно-исследовательской работе и инженерно-конструкторских проектах. Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами банка Коротун Анастасия рассказала, что это положительно сказывается на импортозамещении и повышает технологический суверенитет РФ.