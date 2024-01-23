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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:45

Депутат предлагает наказание за катание автомобилями тюбингов с детьми

23 января 2024, 05:43
Предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева состоит в том, чтобы ввести наказание за опасные действия, связанные с катанием тюбингов со связыванием их с автомобилями, особенно если в этой активности участвуют дети.

Он приводит пример случая, который произошел в Мытищах, где более 10 тюбингов были привязаны к автомобилю и двигались по общественной дороге, что является серьезной угрозой для здоровья и жизни участников. Однако на данный момент законодательство не предусматривает четкого наказания за такие опасные действия. Обычно водители, занимающиеся подобными деяниями, получают административные штрафы за нарушение правил перевозки детей, которые являются незначительными. Хамзаев отмечает, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за неправильное выполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних, если это сопряжено с жестоким обращением к ним, пишет RT.

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