Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростова-на-Дону

Аналитики отмечают, что ростовчане стали чаще покупать телефоны на онлайн-платформах. Это объясняется дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как продавцы там быстрее наладили альтернативные каналы поставок.