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Published Сегодня, 06:41

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Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростовской области

Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростова-на-Дону

23 января 2024, 06:41
Фото: 1MI
Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростовской области
По итогам 2023 года продажи новых смартфонов в Ростове выросли почти в два раза, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Новые телефоны в 2023 году в Ростове стали покупать на 71% чаще. Растут и продажи б/у смартфонов.

Средняя стоимость покупки телефона «с пробегом» в 2023 году составила 30 тысяч рублей, а нового телефона — 58 тысяч рублей.

Самым популярным брендом смартфона у ростовчан ожидаемо оказался Apple (67% от всех продаж). Второе место по доле продаж (13% от общего числа) отошло Samsung — 13%. Третье место заняли смартфоны Xiaomi (10% от всех продаж). Замкнули пятерку лидеров Honor и Realme (3% и 2%. от общего числа продаж соответственно).

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Аналитики отмечают, что ростовчане стали чаще покупать телефоны на онлайн-платформах. Это объясняется дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как продавцы там быстрее наладили альтернативные каналы поставок.

Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.

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