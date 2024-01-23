Названы пять самых популярных смартфонов у жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Новые телефоны в 2023 году в Ростове стали покупать на 71% чаще. Растут и продажи б/у смартфонов.
Средняя стоимость покупки телефона «с пробегом» в 2023 году составила 30 тысяч рублей, а нового телефона — 58 тысяч рублей.
Самым популярным брендом смартфона у ростовчан ожидаемо оказался Apple (67% от всех продаж). Второе место по доле продаж (13% от общего числа) отошло Samsung — 13%. Третье место заняли смартфоны Xiaomi (10% от всех продаж). Замкнули пятерку лидеров Honor и Realme (3% и 2%. от общего числа продаж соответственно).
Аналитики отмечают, что ростовчане стали чаще покупать телефоны на онлайн-платформах. Это объясняется дефицитом ряда новых позиций и выросшими ценами в привычных офлайн-магазинах, а также более широким выбором на онлайн-платформах, так как продавцы там быстрее наладили альтернативные каналы поставок.
Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже айфона.