С первыми победами в новый год

Первое место среди юношей 14-15 лет до 50 кг. занял Дмитрий Сычев. Среди девочек 12-13 лет до 45 кг. золото по праву получила Юлия Янкова, ее подруга по команде Екатерина Василькина также стала победительницей среди девочек 10-11 лет и до 35 кг. В этой же возрастной категории, но в весе свыше 40 кг., бронзовую медаль завоевала Энкира Пампилова.