С первыми победами в новый год

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Соревнования, в которых приняли участие более 250 спортсменов их Ростовской области, ДНР и ЛНР, прошли в приморском городе в минувшее воскресенье. Ребята участвовали только в полноконтактных поединках (кумитэ). По итогам упорных схваток призовые места в своих возрастных и весовых категориях заняли воспитанники спортивного клуба «Суворов», что находится в одноименном жилом районе донской столицы.
Первое место среди юношей 14-15 лет до 50 кг. занял Дмитрий Сычев. Среди девочек 12-13 лет до 45 кг. золото по праву получила Юлия Янкова, ее подруга по команде Екатерина Василькина также стала победительницей среди девочек 10-11 лет и до 35 кг. В этой же возрастной категории, но в весе свыше 40 кг., бронзовую медаль завоевала Энкира Пампилова.
— Это было первое соревнование в наступившем году, — говорит главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров. Ребята показывают стабильный результат, а значит, развитие их спортивного мастерства идет в соответствии с тренировочным планом и в будущем они смогут выйти на более высокий соревновательный уровень.
Следующим испытанием для каратистов Суворовского станет Первенство Южного федерального округа, которое состоится в Краснодаре 2–5 февраля.