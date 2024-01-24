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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Более 300 БПЛА получили донские военнослужащие

Более 300 БПЛА получили донские военнослужащие

24 января 2024, 14:23
Фото: donland.ru
Более 300 БПЛА получили донские военнослужащие
330 беспилотных летательных аппаратов российского производства на сумму более 127 млн рублей получили донские военнослужащие. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Новая партия состоит из двух видов беспилотных аппаратов: самолетного и коптерного типов. Как отметили сами военные, техника и аппаратура полностью соответствуют их запросам. Данные устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, а также аэрофотографирования и аэросъемки. Часть БПЛА будет использована в качестве детекторов для обнаружения дронов противника, а некоторые переданные технические единицы помогут установить связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности.

По словам заместителя главы региона, любая техника без профессионала останется всего лишь набором деталей. Именно специалисты смогут поднять ее в воздух и по максимуму использовать все тактико-технические характеристики, также, как и доработать определенную модель под нужды именно своего подразделения.

Фото: donland.ru

— Уверен, что «дроноводы» нашей мотострелковой дивизии специалисты с большой буквы. Хочу пожелать нашим бойцам воинской удачи, уверенности в боевых товарищах, здоровья и новых побед, — добавил Вадим Артемов.

Напомним, приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств, оборудования и согласованы с Национальным центром управления обороной России, заявки выполняются в максимально короткие сроки.

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