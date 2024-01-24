Более 300 БПЛА получили донские военнослужащие

Новая партия состоит из двух видов беспилотных аппаратов: самолетного и коптерного типов. Как отметили сами военные, техника и аппаратура полностью соответствуют их запросам. Данные устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, а также аэрофотографирования и аэросъемки. Часть БПЛА будет использована в качестве детекторов для обнаружения дронов противника, а некоторые переданные технические единицы помогут установить связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности.