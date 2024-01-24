Более 300 БПЛА получили донские военнослужащие

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новая партия состоит из двух видов беспилотных аппаратов: самолетного и коптерного типов. Как отметили сами военные, техника и аппаратура полностью соответствуют их запросам. Данные устройства могут применяться для выполнения наблюдательных, поисковых и разведывательных работ, а также аэрофотографирования и аэросъемки. Часть БПЛА будет использована в качестве детекторов для обнаружения дронов противника, а некоторые переданные технические единицы помогут установить связь между подразделениями, в том числе в труднодоступной местности.
По словам заместителя главы региона, любая техника без профессионала останется всего лишь набором деталей. Именно специалисты смогут поднять ее в воздух и по максимуму использовать все тактико-технические характеристики, также, как и доработать определенную модель под нужды именно своего подразделения.
— Уверен, что «дроноводы» нашей мотострелковой дивизии специалисты с большой буквы. Хочу пожелать нашим бойцам воинской удачи, уверенности в боевых товарищах, здоровья и новых побед, — добавил Вадим Артемов.
Напомним, приобретение военно-технических средств осуществляется как за счет областного бюджета, так и за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Состав и характеристики техсредств, оборудования и согласованы с Национальным центром управления обороной России, заявки выполняются в максимально короткие сроки.