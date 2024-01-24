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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Диетолог Залетова рассказала о пользе имбиря при простуде и язве желудка

24 января 2024, 13:12
Напитки с имбирем не только очень полезны при простудных заболеваниях, но и могут помочь в борьбе с такими серьезными проблемами, как язвенная болезнь желудка. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Имбирный чай или отвар рекомендуются при простуде, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь дополнительное средство при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка. Это связано с противовоспалительными свойствами продукта, которые проявляются не только в ротовой полости, но и в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».

Эту способность имбиря можно даже усилить, если, например, добавить к нему лимон или мед. Лимон содержит витамин С, который помогает в борьбе с простудой, а мед обладает противовоспалительным действием и микроэлементами, которые укрепляют иммунитет. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который не всем нравится.

Имбирь также полезен при атеросклерозе и избыточной массе тела. В первом случае он помогает предотвратить рост бляшек в венах и артериях, а во втором случае ускоряет обменные процессы и помогает сбросить лишний вес.

Однако не стоит употреблять слишком много напитков с имбирём, поскольку острые продукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать диарею. Также не рекомендуется употреблять имбирь в периоды обострения заболеваний ЖКТ и следить за возникновением аллергических реакций, так как эфирное масло имбиря может их провоцировать. Рекомендуется пить не более двух чашек имбирного чая в день.

Напиток должен иметь характерный, терпкий вкус, обычно это несколько тонких кусочков имбиря, которые настоят на кипятке и потом разбавляют. Начинать следует с слабого раствора, с одной чашки в день, а затем можно увеличивать концентрацию имбиря в напитке и частоту его применения, если переносимость хорошая.

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