Диетолог Залетова рассказала о пользе имбиря при простуде и язве желудка

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Имбирный чай или отвар рекомендуются при простуде, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь дополнительное средство при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка. Это связано с противовоспалительными свойствами продукта, которые проявляются не только в ротовой полости, но и в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».
Эту способность имбиря можно даже усилить, если, например, добавить к нему лимон или мед. Лимон содержит витамин С, который помогает в борьбе с простудой, а мед обладает противовоспалительным действием и микроэлементами, которые укрепляют иммунитет. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который не всем нравится.
Имбирь также полезен при атеросклерозе и избыточной массе тела. В первом случае он помогает предотвратить рост бляшек в венах и артериях, а во втором случае ускоряет обменные процессы и помогает сбросить лишний вес.
Однако не стоит употреблять слишком много напитков с имбирём, поскольку острые продукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать диарею. Также не рекомендуется употреблять имбирь в периоды обострения заболеваний ЖКТ и следить за возникновением аллергических реакций, так как эфирное масло имбиря может их провоцировать. Рекомендуется пить не более двух чашек имбирного чая в день.
Напиток должен иметь характерный, терпкий вкус, обычно это несколько тонких кусочков имбиря, которые настоят на кипятке и потом разбавляют. Начинать следует с слабого раствора, с одной чашки в день, а затем можно увеличивать концентрацию имбиря в напитке и частоту его применения, если переносимость хорошая.