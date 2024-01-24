Диетолог Залетова рассказала о пользе имбиря при простуде и язве желудка

Имбирный чай или отвар рекомендуются при простуде, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь дополнительное средство при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка. Это связано с противовоспалительными свойствами продукта, которые проявляются не только в ротовой полости, но и в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».