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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Кардиолог Закиев: Проблемы с желудком иногда можно спутать с инфарктом

24 января 2024, 13:12
Проблемы с желудком могут быть ошибочно приняты за сердечные заболевания из-за похожих симптомов. Об этом сообщает кардиолог Вадим Закиев.

Он упоминает случаи, когда пациентов привозили в больницу с болями в груди и подозрением на инфаркт, но вместо этого обнаруживалось эрозивное повреждение желудка, которое маскировалось под сердечный приступ. Но бывают и противоположные случаи, когда пациенты с инфарктом принимают тошноту и рвоту за проблемы с желудком. Поэтому при любых недомоганиях следует обратиться к врачу, пишут «Известия».

Кардиолог также указывает, что нарушения ритма сердца могут быть связаны с пищеводной грыжей, которая может вызвать перебои в работе сердца. Он также отмечает, что опоясывающий лишай, характерный для пожилых людей, может быть ошибочно принят за инфаркт. Это заболевание сопровождается сыпью и болью в нервах, в том числе в области сердца. Кроме того, заболевания позвоночника могут вызывать сердечную боль.

Тем не менее, Закиев подчеркивает, что некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать или усугублять проблемы с сердцем. Воспалительные процессы, например, повышают риски инфарктов и инсультов, так как они усиливают атеросклероз. Кроме того, заболевания дыхательной системы и хроническая почечная недостаточность могут быть факторами риска для сердечных проблем.

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