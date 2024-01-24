Кардиолог Закиев: Проблемы с желудком иногда можно спутать с инфарктом

Кардиолог также указывает, что нарушения ритма сердца могут быть связаны с пищеводной грыжей, которая может вызвать перебои в работе сердца. Он также отмечает, что опоясывающий лишай, характерный для пожилых людей, может быть ошибочно принят за инфаркт. Это заболевание сопровождается сыпью и болью в нервах, в том числе в области сердца. Кроме того, заболевания позвоночника могут вызывать сердечную боль.