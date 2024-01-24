Кардиолог Закиев: Проблемы с желудком иногда можно спутать с инфарктом

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Он упоминает случаи, когда пациентов привозили в больницу с болями в груди и подозрением на инфаркт, но вместо этого обнаруживалось эрозивное повреждение желудка, которое маскировалось под сердечный приступ. Но бывают и противоположные случаи, когда пациенты с инфарктом принимают тошноту и рвоту за проблемы с желудком. Поэтому при любых недомоганиях следует обратиться к врачу, пишут «Известия».
Кардиолог также указывает, что нарушения ритма сердца могут быть связаны с пищеводной грыжей, которая может вызвать перебои в работе сердца. Он также отмечает, что опоясывающий лишай, характерный для пожилых людей, может быть ошибочно принят за инфаркт. Это заболевание сопровождается сыпью и болью в нервах, в том числе в области сердца. Кроме того, заболевания позвоночника могут вызывать сердечную боль.
Тем не менее, Закиев подчеркивает, что некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут вызывать или усугублять проблемы с сердцем. Воспалительные процессы, например, повышают риски инфарктов и инсультов, так как они усиливают атеросклероз. Кроме того, заболевания дыхательной системы и хроническая почечная недостаточность могут быть факторами риска для сердечных проблем.