Корпорация МСП запустила проект по поддержке отечественных модных брендов

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Помимо прочего, участники проекта смогут рассчитывать на поддержку по госпрограммам, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. Заявки на участие в проекте подаются через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает tass.ru.
Каждый квартал среди участников будет проходить отбор для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве. В нем продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа малого и среднего бизнеса.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что отечественным брендам из числа МСП важно помогать в продвижении их продукции, чтобы они были востребованы и смогли заместить иностранных игроков. По его словам, в рамках проекта особое внимание уделят рынкам сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Для участников будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Другое важное направление, добавляет Исаевич, касается доступного финансирования для развития своего дела.
«Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием», — заявил он.
Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что магазин позиционирует себя как мост между теми, кто производит модную одежду, обувь, аксессуары и теми, кто ее покупают. Он выразил надежду на то, что этот совместный опыт поможет молодым брендам окрепнуть и представить свой продукт широкой аудитории.
«Будем внимательно за этим наблюдать и помогать», — сказал он.
По словам управляющего директора Ozon Сергея Белякова, становление электронной коммерции невозможно без увеличения числа селлеров и качественного ассортимента для миллионов покупателей, поэтому поддержка МСП — один из ключевых приоритетов.
«Мы рады присоединиться к проекту, поддерживающему российских производителей одежды, обуви и аксессуаров», — отметил Беляков.