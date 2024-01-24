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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:21

Корпорация МСП запустила проект по поддержке отечественных модных брендов

Корпорация МСП запустила проект по поддержке отечественных модных брендов

24 января 2024, 09:20
Фото: 1MI
Корпорация МСП в тестовом режиме запустила специальный проект для поддержки российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Проект называется «МСП шьет». Он помогает реализовывать продукцию на популярных офлайн- и онлайн-площадках.

Помимо прочего, участники проекта смогут рассчитывать на поддержку по госпрограммам, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. Заявки на участие в проекте подаются через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает tass.ru.

Каждый квартал среди участников будет проходить отбор для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал универмаг «ТЕЛЕГРАФ» в Москве. В нем продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа малого и среднего бизнеса.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что отечественным брендам из числа МСП важно помогать в продвижении их продукции, чтобы они были востребованы и смогли заместить иностранных игроков. По его словам, в рамках проекта особое внимание уделят рынкам сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Для участников будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Другое важное направление, добавляет Исаевич, касается доступного финансирования для развития своего дела.

«Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием», — заявил он.

Руководитель проекта «ТЕЛЕГРАФ», гендиректор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что магазин позиционирует себя как мост между теми, кто производит модную одежду, обувь, аксессуары и теми, кто ее покупают. Он выразил надежду на то, что этот совместный опыт поможет молодым брендам окрепнуть и представить свой продукт широкой аудитории.

«Будем внимательно за этим наблюдать и помогать», — сказал он.

По словам управляющего директора Ozon Сергея Белякова, становление электронной коммерции невозможно без увеличения числа селлеров и качественного ассортимента для миллионов покупателей, поэтому поддержка МСП — один из ключевых приоритетов.

«Мы рады присоединиться к проекту, поддерживающему российских производителей одежды, обуви и аксессуаров», — отметил Беляков.

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