Корпорация МСП запустила проект по поддержке отечественных модных брендов

Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что отечественным брендам из числа МСП важно помогать в продвижении их продукции, чтобы они были востребованы и смогли заместить иностранных игроков. По его словам, в рамках проекта особое внимание уделят рынкам сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Для участников будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Другое важное направление, добавляет Исаевич, касается доступного финансирования для развития своего дела.