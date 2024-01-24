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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Лавров рассказал о предложении Швейцарии о посредничестве в украинском конфликте

24 января 2024, 19:05
На пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров поделился информацией о том, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис предложил помощь в посредничестве России в украинском конфликте в ходе встречи в ООН.

По словам Лаврова, он ответил Кассису, что посредник должен быть нейтральным, а Швейцария не является таковой. Глава российского МИДа указал на стратегию национальной безопасности Швейцарии, в которой говорится о готовности страны сотрудничать с Европой в обеспечении безопасности, но противодействовать России. Об этом пишет издание RuNews24.Ru.

Дипломат отметил, что Швейцария, не являющаяся членом ЕС и НАТО, всё же присоединилась к большинству антироссийских санкций, введенных ЕС с начала 2022 года, и заморозила российские активы на своей территории.

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