Лавров рассказал о предложении Швейцарии о посредничестве в украинском конфликте

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
По словам Лаврова, он ответил Кассису, что посредник должен быть нейтральным, а Швейцария не является таковой. Глава российского МИДа указал на стратегию национальной безопасности Швейцарии, в которой говорится о готовности страны сотрудничать с Европой в обеспечении безопасности, но противодействовать России. Об этом пишет издание RuNews24.Ru.
Дипломат отметил, что Швейцария, не являющаяся членом ЕС и НАТО, всё же присоединилась к большинству антироссийских санкций, введенных ЕС с начала 2022 года, и заморозила российские активы на своей территории.