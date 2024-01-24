Лавров рассказал о предложении Швейцарии о посредничестве в украинском конфликте

По словам Лаврова, он ответил Кассису, что посредник должен быть нейтральным, а Швейцария не является таковой. Глава российского МИДа указал на стратегию национальной безопасности Швейцарии, в которой говорится о готовности страны сотрудничать с Европой в обеспечении безопасности, но противодействовать России. Об этом пишет издание RuNews24.Ru.