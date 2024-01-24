Модульбанк представил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

В России начался эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии. Он не несет для производителей риска дополнительных вложений и проводится для того, чтобы помочь российскому бизнесу подготовиться к этапу обязательного проставления маркировки на эту продукцию в 2025 году.

Инициатива позволит отечественным предпринимателям в мягком и бесплатном режиме при поддержке Минпромторга России, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак») и других заинтересованных ведомств подготовиться к этапу обязательного проставления маркировки на упомянутую продукцию, который начнется в 2025 году. Программа маркировки товаров для защиты от контрафакта реализуется с 2019 года. Маркировка — это нанесение на товар кода, по которому можно отследить его путь от производства до магазина. Кассы будут отклонять немаркированные товары, что поможет защитить покупателей от некачественной продукции. Сократить нагрузку на бизнес в ходе эксперимента поможет участие в программе ведущих кредитных организаций. Например, Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров — средств для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметических средств и прочих. Сервис поможет компаниям подключиться и научиться работать с системой «Честный знак», электронным документооборотом, заведением товара, выпуском и печатью на него марки. Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что в текущем году банк добавит в Модулькассу возможность маркировки новых групп товаров. По его словам, эксперимент только стартовал, но к 2025 году маркировка косметики и смежных товаров станет обязательной. «Мы постоянно отслеживаем изменения в законах и дорабатываем нашу онлайн-кассу, чтобы она была не только удобной для клиентов, но и полностью соответствовала требованиям регуляторов», — говорит Павел Семенов. Представители ЦРПТ заявили, что причиной запуска эксперимента стала возросшая доля нелегального оборота. По сведениям НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта на рынке косметической продукции составляла 16%, бытовой химии — 12%. В центре утверждают, что ранее в поддержку эксперимента выступили участники рынка, в том числе ассоциация товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты, Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и «Фармстандарт».