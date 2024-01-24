Стоимость квадратного метра на вторичке в Ростове превысила 105 тыс рублей

Специалисты отмечают, что такие показатели можно объяснить активным строительством и развитием города. Большое количество новых домов построено и перешло в категорию вторичной недвижимости. Ростов-на-Дону и Казань оказались единственными городами, где был замечен рост числа предложений на вторичке.