Стоимость квадратного метра на вторичке в Ростове превысила 105 тыс рублей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В 2023 году число предложений на рынке недвижимости выросло на 12%. Вторичная недвижимость подорожала на 17% и теперь стоит 105,5 тысячи рублей за квадратный метр.
Специалисты отмечают, что такие показатели можно объяснить активным строительством и развитием города. Большое количество новых домов построено и перешло в категорию вторичной недвижимости. Ростов-на-Дону и Казань оказались единственными городами, где был замечен рост числа предложений на вторичке.
Кроме Ростова-на-Дону, значительное повышение цены за квадратный метр также произошло в Казани и Екатеринбурге — на 19% и 12% соответственно.
Ранее аналитики дали прогноз цен на недвижимость в донском регионе в 2024 году.