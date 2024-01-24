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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Стоимость квадратного метра жилья превысила 100 тыс рублей в Ростове

Стоимость квадратного метра на вторичке в Ростове превысила 105 тыс рублей

24 января 2024, 12:26
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
Стоимость квадратного метра жилья превысила 100 тыс рублей в Ростове
В Ростове-на-Дону в 2023 году стоимость квартир на вторичном рынке жилья выросла на 17%, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

В 2023 году число предложений на рынке недвижимости выросло на 12%. Вторичная недвижимость подорожала на 17% и теперь стоит 105,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Специалисты отмечают, что такие показатели можно объяснить активным строительством и развитием города. Большое количество новых домов построено и перешло в категорию вторичной недвижимости. Ростов-на-Дону и Казань оказались единственными городами, где был замечен рост числа предложений на вторичке.

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Кроме Ростова-на-Дону, значительное повышение цены за квадратный метр также произошло в Казани и Екатеринбурге — на 19% и 12% соответственно.

Ранее аналитики дали прогноз цен на недвижимость в донском регионе в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Строительство#Цены на жилье#Краснодар#Сочи#Екатеринбург#Вторичный рынок#Казань
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