Свыше 3,2 млн жителей новых субъектов РФ оформили полисы ОМС

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Глава ФФОМС Илья Баланин рассказал, что территориальные фонды ОМС работают в новых субъектах РФ с конца 2022 года. При этом Федеральным фондом ОМС и территориальными фондами других субъектов оказывается вся необходимая поддержка для широкого внедрения системы обязательного медстрахования, пишет ТАСС.
Наибольшее количество полисов оформили в Донецкой народной республике — 1,5 млн, в Луганской народной республике — свыше 1,1 млн, около 400 000 человек получили полисы в Запорожской области и более 250 000 — в Херсонской.
Для оформления полисов необязательно посещать офисы территориальных фондов. Это можно сделать в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Напомним, ФОМС — один из государственных внебюджетных фондов. Он создан для финансирования медицинского обслуживания россиян и функционирует с 1993 года. Фонд занимается в том числе контролем за целевым использованием направляемых на медобслуживание средств.