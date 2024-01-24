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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В результате сделки по продаже 4 торговых помещений в Москве «Траст» получит 850 млн

В результате сделки по продаже 4 торговых помещений в Москве «Траст» получит 850 млн

24 января 2024, 11:25
Фото: 1MI
Банк непрофильных активов «Траст» нашел покупателей на 4 торговых помещения в Москве. Стоимость активов на открытых торгах составила 849,1 млн руб. Их общая площадь — более 10,7 тыс. кв. м.

Ранее в помещениях располагались супермаркеты «Билла». Объекты перешли под контроль «Траста» по результатам работы по взысканию задолженности с кипрской компании Retail Chain Properties Ltd (RCP).

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

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