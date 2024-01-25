30 лет инноваций и лидерства на рынке страхования: СОГАЗ отмечает юбилей

«Четыре года назад перед нами встал вопрос: куда двигаться дальше? Мы — универсальный страховщик, предлагаем все виды страхования и умеем одинаково хорошо обеспечивать качество по каждому из них. Однако должны существовать фокусы, которые продвигают нас вперед, отличают от других игроков рынка. Мы пришли к тому, что таким фокусом для нас является здоровье — в широком смысле слова. Нет ничего более важного для людей, чем их здоровье и здоровье их близких. Мы решили, что должны дать людям настолько удобный сервис, насколько это возможно. А период пандемии только подтвердил правильность выбора нашей стратегии».