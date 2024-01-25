«Энциклопедия старого Ростова»: классик донского краеведения Владимир Сидоров

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Георгий Багдыков
А еще Владимир Сергеевич стоял у истоков известного краеведческого журнала Донской государственной публичной библиотеки «Донской временник». Он также автор уникальной «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», к которой обращаются в своей работе все краеведы, занимающиеся историей города. К несчастью, этот многотомный труд Сидорова остался незаконченным.
Мне посчастливилось лично быть знакомым и общаться с Владимиром Сергеевичем. Сидоров для меня больше чем краевед и писатель, он еще, несомненно, философ, задумывавшийся о многом.
В 2002 году Владимир Сергеевич подарил мне свое трехтомное собрание сочинений. Первый том называется «После жизни. Из написанного стихами».
Писатель и поэт оставил автограф: «Багдыкову-сыну с доброй завистью к его краеведческим и литературным успехам. С пожеланиями „продолжение следует“. В.Сидоров. 12.07.2002».
Этот автограф, как и книги Владимира Сергеевича, я бережно храню. А «Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» является моей настольной книгой.
Вдохновил на исследовательский труд
Владимир Сергеевич Сидоров называл меня «Багдыков-сын» потому, что он был в дружеских отношениях с моим отцом, тоже краеведом, заслуженным врачом России Минасом Георгиевичем Багдыковым. В наших с отцом краеведческих изысканиях всегда помогал Сидоров.
Именно он вдохновил нас на исследовательский труд, связанный с нахичеванским головой Арутюном Халибяном (Артемий Халибов). Впоследствии, в 2011 году, книгу «Арутюн Халибян» мы издали в серии «Жизнь замечательных нахичеванцев».
Помню, как в канун 220-летия Нахичевани-на-Дону с инициативой установить памятник одному из основателей города Нор Нахичевана (впоследствии Нахичевани-на-Дону) архиепископу Иосифу Аргутинскому выступил мой отец. Тогда его инициативу горячо поддержал Владимир Сергеевич Сидоров. При содействии Нахичеванской-на-Дону армянской общины и лично ростовского предпринимателя Эдуарда Вараздатовича Вартаняна в 1999 году памятник Иосифу Аргутинскому был установлен возле здания бывшего Нахичеванского театра (ТЮЗа, ныне Академического молодежного театра) на площади Свободы. Автор монумента − Давид Рубенович Бегалов.
«О Нахичевани и нахичеванцах»
Не могу не отметить, что Владимир Сергеевич Сидоров очень трепетно и с любовью относился к Нахичевани. В газете «Нахичевань-на-Дону» за 29 декабря 2000 года (№ 5) в рубрике «О Нахичевани и нахичеванцах» он писал: «К Нахичевани я привязан не меньше, чем к Ростову. Это сердечная, искренняя привязанность… У двух городов − Ростова и Нахичевани − общая, неразрывно слитая судьба. И, если говорить по правде, хотя это и два города, но это и один город − Ростов-Нахичевань. И я не знаю нигде больше в мире аналогов ему».
Сидоров называл Ростов-Нахичевань феноменом мировой культуры. И я полностью с ним согласен. В рубрике «О Нахичевани и нахичеванцах» он, в частности, писал:
«Надо сказать, что мудрые ростовцы и нахичеванцы еще до революции создали благоприятную среду для культурного, социального, экономического, политического взаимопроникновения друг в друга Ростова и Нахичевани. Происходила, выражаясь языком физики, некая диффузия. Даже русские из Нахичевани отличались от русских из Ростова. Нахичеванцы же активно внедрялись в Ростов. Как в этой связи не вспомнить Чалхушьяна, Дерижанова, Балабанова, других, сыгравших в истории Ростова заметную роль. Доходило до того, что, живя в Нахичевани, некоторые из них становились гласными Ростовской городской думы. А как не вспомнить знаменитый гайрабетовский театр? Карп Гайрабетов был нахичеванским головой, другом известного нахичеванского литератора Микаэла Налбандяна. В то же время в соседнем Ростове он становится совладельцем театра, сыгравшего одну из ключевых ролей в развитии донского театрального дела. Кстати, театр этот находился на том месте, где ныне размещается ростовская мэрия».
Мысль Сидорова о том, что Ростов-Нахичевань − феномен мировой культуры, стала для меня в свое время, если так можно выразиться, путеводной звездой в краеведении и творчестве.
В своем поздравлении с Новым 2001 годом в газете «Нахичевань-на-Дону» 29 декабря 2000 года Владимир Сергеевич также писал: «Отношусь к нахичеванцам с бесконечной симпатией. Это мои земляки, мои родственники. Среди нахичеванцев у меня бездна знакомых, которых люблю сердечно. Накануне Нового года, Нового тысячелетия хочу обратиться к ним со словами из Евангелия: „…на земле мир и в человецех благоволение“. Не буду скрывать, я с некоторой опаской смотрю в будущее. Как историк вижу тенденцию к ухудшению „человеческого материала“. Две тысячи лет назад Христос пришел на землю с призывом о мире и любви. Но прошло два миллениума, а человечество по-прежнему раздираемо ненавистью и злобой».
С тех пор, как писал эти строки Владимир Сергеевич Сидоров, прошло уже немало лет, но человечество стало еще более раздираемо ненавистью и злобой. К несчастью, это так.
«В начале было Слово…» И вот это «слово» писателя и краеведа Сидорова будет звучать еще долго.
23 февраля 2006 года Владимир Сергеевич трагически ушел из жизни. Я искренне уважал и ценил этого человека. Потому как он был многогранно талантливым, добрым и общительным. Таким я его и запомнил. Именно таким он будет всегда жить в моем сердце.
И еще. Владимир Сергеевич оставил после себя большое творческое наследие, которое непременно следует изучать. Уверен, что этим наследием будет пользоваться еще не одно поколение ростовских краеведов. А потому смею надеяться, что книги этого выдающегося человека еще будут переиздаваться.