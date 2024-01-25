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Классик донского краеведения Владимир Сидоров

«Энциклопедия старого Ростова»: классик донского краеведения Владимир Сидоров

25 января 2024, 07:51
Фото: Музей истории Ростова-на-Дону
Классик донского краеведения Владимир Сидоров

Краевед Багдыков рассказал о классике донского краеведения Владимире Сидорове

Писателя, поэта, публициста Владимира Сергеевича Сидорова (1936−2006) считают, если так можно выразиться, классиком донского краеведения. Так оно и есть. Сидоров − автор фундаментальных трудов по истории донского края, Ростова и казачества.

Георгий Багдыков

А еще Владимир Сергеевич стоял у истоков известного краеведческого журнала Донской государственной публичной библиотеки «Донской временник». Он также автор уникальной «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», к которой обращаются в своей работе все краеведы, занимающиеся историей города. К несчастью, этот многотомный труд Сидорова остался незаконченным.

Мне посчастливилось лично быть знакомым и общаться с Владимиром Сергеевичем. Сидоров для меня больше чем краевед и писатель, он еще, несомненно, философ, задумывавшийся о многом.

В 2002 году Владимир Сергеевич подарил мне свое трехтомное собрание сочинений. Первый том называется «После жизни. Из написанного стихами».

Писатель и поэт оставил автограф: «Багдыкову-сыну с доброй завистью к его краеведческим и литературным успехам. С пожеланиями „продолжение следует“. В.Сидоров. 12.07.2002».

Этот автограф, как и книги Владимира Сергеевича, я бережно храню. А «Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону» является моей настольной книгой.

Вдохновил на исследовательский труд

Владимир Сергеевич Сидоров называл меня «Багдыков-сын» потому, что он был в дружеских отношениях с моим отцом, тоже краеведом, заслуженным врачом России Минасом Георгиевичем Багдыковым. В наших с отцом краеведческих изысканиях всегда помогал Сидоров.

Именно он вдохновил нас на исследовательский труд, связанный с нахичеванским головой Арутюном Халибяном (Артемий Халибов). Впоследствии, в 2011 году, книгу «Арутюн Халибян» мы издали в серии «Жизнь замечательных нахичеванцев».

Помню, как в канун 220-летия Нахичевани-на-Дону с инициативой установить памятник одному из основателей города Нор Нахичевана (впоследствии Нахичевани-на-Дону) архиепископу Иосифу Аргутинскому выступил мой отец. Тогда его инициативу горячо поддержал Владимир Сергеевич Сидоров. При содействии Нахичеванской-на-Дону армянской общины и лично ростовского предпринимателя Эдуарда Вараздатовича Вартаняна в 1999 году памятник Иосифу Аргутинскому был установлен возле здания бывшего Нахичеванского театра (ТЮЗа, ныне Академического молодежного театра) на площади Свободы. Автор монумента − Давид Рубенович Бегалов.

«О Нахичевани и нахичеванцах»

Не могу не отметить, что Владимир Сергеевич Сидоров очень трепетно и с любовью относился к Нахичевани. В газете «Нахичевань-на-Дону» за 29 декабря 2000 года (№ 5) в рубрике «О Нахичевани и нахичеванцах» он писал: «К Нахичевани я привязан не меньше, чем к Ростову. Это сердечная, искренняя привязанность… У двух городов − Ростова и Нахичевани − общая, неразрывно слитая судьба. И, если говорить по правде, хотя это и два города, но это и один город − Ростов-Нахичевань. И я не знаю нигде больше в мире аналогов ему».

Не могу не отметить, что Владимир Сергеевич Сидоров очень трепетно и с любовью относился к Нахичевани. На фото площадь Карла Маркса в 2000 году.Не могу не отметить, что Владимир Сергеевич Сидоров очень трепетно и с любовью относился к Нахичевани. На фото площадь Карла Маркса в 2000 году.
Не могу не отметить, что Владимир Сергеевич Сидоров очень трепетно и с любовью относился к Нахичевани. На фото площадь Карла Маркса в 2000 году.
Фото: pastvu.com

Сидоров называл Ростов-Нахичевань феноменом мировой культуры. И я полностью с ним согласен. В рубрике «О Нахичевани и нахичеванцах» он, в частности, писал:

«Надо сказать, что мудрые ростовцы и нахичеванцы еще до революции создали благоприятную среду для культурного, социального, экономического, политического взаимопроникновения друг в друга Ростова и Нахичевани. Происходила, выражаясь языком физики, некая диффузия. Даже русские из Нахичевани отличались от русских из Ростова. Нахичеванцы же активно внедрялись в Ростов. Как в этой связи не вспомнить Чалхушьяна, Дерижанова, Балабанова, других, сыгравших в истории Ростова заметную роль. Доходило до того, что, живя в Нахичевани, некоторые из них становились гласными Ростовской городской думы. А как не вспомнить знаменитый гайрабетовский театр? Карп Гайрабетов был нахичеванским головой, другом известного нахичеванского литератора Микаэла Налбандяна. В то же время в соседнем Ростове он становится совладельцем театра, сыгравшего одну из ключевых ролей в развитии донского театрального дела. Кстати, театр этот находился на том месте, где ныне размещается ростовская мэрия».

Мысль Сидорова о том, что Ростов-Нахичевань − феномен мировой культуры, стала для меня в свое время, если так можно выразиться, путеводной звездой в краеведении и творчестве.

Мысль Сидорова о том, что Ростов-Нахичевань − феномен мировой культуры, стала для меня в свое время, если так можно выразиться, путеводной звездой в краеведении и творчестве.Мысль Сидорова о том, что Ростов-Нахичевань − феномен мировой культуры, стала для меня в свое время, если так можно выразиться, путеводной звездой в краеведении и творчестве.
Мысль Сидорова о том, что Ростов-Нахичевань − феномен мировой культуры, стала для меня в свое время, если так можно выразиться, путеводной звездой в краеведении и творчестве.
Фото: rimsky / pastvu.com

В своем поздравлении с Новым 2001 годом в газете «Нахичевань-на-Дону» 29 декабря 2000 года Владимир Сергеевич также писал: «Отношусь к нахичеванцам с бесконечной симпатией. Это мои земляки, мои родственники. Среди нахичеванцев у меня бездна знакомых, которых люблю сердечно. Накануне Нового года, Нового тысячелетия хочу обратиться к ним со словами из Евангелия: „…на земле мир и в человецех благоволение“. Не буду скрывать, я с некоторой опаской смотрю в будущее. Как историк вижу тенденцию к ухудшению „человеческого материала“. Две тысячи лет назад Христос пришел на землю с призывом о мире и любви. Но прошло два миллениума, а человечество по-прежнему раздираемо ненавистью и злобой».

С тех пор, как писал эти строки Владимир Сергеевич Сидоров, прошло уже немало лет, но человечество стало еще более раздираемо ненавистью и злобой. К несчастью, это так.

«В начале было Слово…» И вот это «слово» писателя и краеведа Сидорова будет звучать еще долго.

23 февраля 2006 года Владимир Сергеевич трагически ушел из жизни. Я искренне уважал и ценил этого человека. Потому как он был многогранно талантливым, добрым и общительным. Таким я его и запомнил. Именно таким он будет всегда жить в моем сердце.

23 февраля 2006 года Владимир Сергеевич трагически ушел из жизни.23 февраля 2006 года Владимир Сергеевич трагически ушел из жизни.
23 февраля 2006 года Владимир Сергеевич трагически ушел из жизни.
Фото: nahichevan.ru

И еще. Владимир Сергеевич оставил после себя большое творческое наследие, которое непременно следует изучать. Уверен, что этим наследием будет пользоваться еще не одно поколение ростовских краеведов. А потому смею надеяться, что книги этого выдающегося человека еще будут переиздаваться.

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