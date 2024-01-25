«Энциклопедия старого Ростова»: классик донского краеведения Владимир Сидоров

«Надо сказать, что мудрые ростовцы и нахичеванцы еще до революции создали благоприятную среду для культурного, социального, экономического, политического взаимопроникновения друг в друга Ростова и Нахичевани. Происходила, выражаясь языком физики, некая диффузия. Даже русские из Нахичевани отличались от русских из Ростова. Нахичеванцы же активно внедрялись в Ростов. Как в этой связи не вспомнить Чалхушьяна, Дерижанова, Балабанова, других, сыгравших в истории Ростова заметную роль. Доходило до того, что, живя в Нахичевани, некоторые из них становились гласными Ростовской городской думы. А как не вспомнить знаменитый гайрабетовский театр? Карп Гайрабетов был нахичеванским головой, другом известного нахичеванского литератора Микаэла Налбандяна. В то же время в соседнем Ростове он становится совладельцем театра, сыгравшего одну из ключевых ролей в развитии донского театрального дела. Кстати, театр этот находился на том месте, где ныне размещается ростовская мэрия».