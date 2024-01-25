Как работает современный центр обслуживания клиентов

— В момент создания сервисный центр работал в основном с телефонными звонками — это был самый удобный и оперативный способ получить помощь. Теперь мы 24/7 поддерживаем наших клиентов в разных каналах связи: принимаем входящие звонки, сообщения в чатах, мессенджерах и соцсетях, отвечаем на электронную почту. При этом спектр вопросов, с которыми к нам обращаются, очень широк: мы рассказываем о новых услугах и тарифах, помогаем выбрать оптимальное наполнение для каждого абонента, решаем задачи, касающиеся работы интернет-магазина и многое другое. Мы стараемся управлять всеми процессами, включая внутренний контроль качества, — отмечает директор центра.