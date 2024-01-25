Огромное скопление полиции заметили на улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Они рассказали, что на улице Страны Советов заметили сразу несколько полицейских автомобилей. На транспорте были включены спецсигналы и машины стояли на месте.
Добавим, что у тротуаров оказались припаркованы и грузовые спецмашины. По какой причине они сейчас находятся на этой улице, пока не раскрывается.
Один из водителей заснял видео, на котором показал патрульные автомобили.
Ранее стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Также появилась информация, что конную полицию хотят возродить в донском регионе.