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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Необычайно большое количество полицейских заметили на улице в Ростове-на-Дону

Огромное скопление полиции заметили на улице в Ростове-на-Дону

25 января 2024, 06:43
Фото: 1MI
Необычайно большое количество полицейских заметили на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 25 января, на улице появилось большое количество сотрудников полиции, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что на улице Страны Советов заметили сразу несколько полицейских автомобилей. На транспорте были включены спецсигналы и машины стояли на месте.

Добавим, что у тротуаров оказались припаркованы и грузовые спецмашины. По какой причине они сейчас находятся на этой улице, пока не раскрывается.

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Необычайно большое количество полицейских заметили на улице в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ Это Ростов / 1MI

Один из водителей заснял видео, на котором показал патрульные автомобили.

Ранее стала известна причина большого количества полицейских на улицах Шахт. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Также появилась информация, что конную полицию хотят возродить в донском регионе.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Шахты#Полиция#Донской регион#Спецсигналы
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