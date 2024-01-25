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Рекордных скоростей достиг интернет от МегаФона в донских городах

Рекордных скоростей достиг интернет от МегаФона в донских городах

25 января 2024, 11:53
Фото: МегаФон
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Гостям Таганрога и Новочеркасска и местным жителям стало комфортнее общаться с близкими, делиться селфи и выкладывать видео в Сеть. Это стало возможным, благодаря установке новой дополнительной инфраструктуры в местах растущей нагрузки.

Дополнительные базовые станции LTE появились в четырех районах Таганрога — в центральном, северном, западном и восточном. Теперь жители и гости родины Антона Чехова и Фаины Раневской всегда остаются на связи. Посещая исторические и культурные места притяжения, абоненты могут быстро поделиться селфи или видео в социальных сетях. Максимальная скорость мобильного интернета здесь уже достигла 287 Мбит/с, что позволяет всего за одну минуту выложить 70 сторис о достопримечательностях города в социальные сети.

В Новочеркасске цифровые изменения затронули территорию около рощи Красная весна, в которой по живописным пешеходным маршрутам гуляют гости санаториев. Благодаря новым телеком-объектам, средняя скорость передачи данных в этих локациях возросла почти на 10% и в пиковых значениях достигает 198 Мбит/с. Востребованность онлайн-сервисов подтверждает статистика, год к году у туристов увеличилось потребление трафика на 27%. В среднем они прокачивают 965 Гб — это сопоставимо с отправкой свыше 240 тысяч селфи в семейный чат.

Директор МегаФона в Ростовской области Артем Филин отмечает, что нагрузка на сеть мониторится постоянно, ведь надёжная связь в современном мире стала неотъемлемым атрибутом для жизни и имиджа региона.

— Только в декабре мы модернизировали и построили в городах и малых населенных пунктах более 30 телеком-объектов. Это позволило повысить производительность инфраструктуры и сохранить стабильную скорость передачи данных на фоне быстро растущего потребления интернета, — пояснил Артем Филин.

Он также добавил, что согласно данным исследований оператора на основе обезличенных данных абонентов, донской регион чаще всего посещают жители Краснодара, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и Сочи. В среднем в месяц на разговоры по телефону гости области тратят более 1 млн минут и используют 113 терабайт трафика в своих смартфонах. Такого объема достаточно, чтобы распечатать 28 млн фотографий и устелить ими весь Таганрог, площадь которого достигает 95 квадратных километров.

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