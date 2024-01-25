Рекордных скоростей достиг интернет от МегаФона в донских городах

В Новочеркасске цифровые изменения затронули территорию около рощи Красная весна, в которой по живописным пешеходным маршрутам гуляют гости санаториев. Благодаря новым телеком-объектам, средняя скорость передачи данных в этих локациях возросла почти на 10% и в пиковых значениях достигает 198 Мбит/с. Востребованность онлайн-сервисов подтверждает статистика, год к году у туристов увеличилось потребление трафика на 27%. В среднем они прокачивают 965 Гб — это сопоставимо с отправкой свыше 240 тысяч селфи в семейный чат.