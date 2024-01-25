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Студенты онлайн: Tele2 составила рейтинг самых «качающих» ростовских вузов

Студенты онлайн: Tele2 составила рейтинг самых «качающих» ростовских вузов

25 января 2024, 11:54
Фото: Tele2
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Tele2 специально ко Дню студента проанализировала сколько мобильного трафика используют бакалавры и магистры в Ростове-на-Дону. На основе полученных данных компания определила топ-5 университетов, учащиеся которых являются самыми активными интернет-пользователями.

Лидерами по использованию data-трафика стали студенты Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова (ЮРГПУ). На долю учащихся вуза приходится 16,5% гигабайтов, скачанных на территории высших учебных заведений Ростова-на-Дону. С помощью мобильного интернета студенты искали научные материалы, пользовались онлайн-библиотеками и смотрели обучающие видео.

Второе и третье место разделили бакалавры и магистры Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) и ростовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Учащиеся этих учебных заведений скачали по 13,6% гигабайтов трафика из общего объема, использованного студентами в университетах. Высокоскоростной интернет был полезен для изучения дополнительной информации и загрузки объемных обучающих файлов.

Пятерку лидеров замыкают студенты Ростовского государственного медицинского университета и Южного федерального университета, занявшие четвертое и пятое место соответственно. Учащиеся РостГМУ скачали 11,8% трафика, ЮФУ — 9,8%.
Исследование активности проводилось за весь учебный 2023 год на основе обезличенных данных клиентов компании. В выборку вошли десять крупнейших вузов региона.

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