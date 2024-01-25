Студенты онлайн: Tele2 составила рейтинг самых «качающих» ростовских вузов

Второе и третье место разделили бакалавры и магистры Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) и ростовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Учащиеся этих учебных заведений скачали по 13,6% гигабайтов трафика из общего объема, использованного студентами в университетах. Высокоскоростной интернет был полезен для изучения дополнительной информации и загрузки объемных обучающих файлов.