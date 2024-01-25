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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Аксае открыли современный офис Альфа-Банка со свободной планировкой

В Аксае открыли современный офис Альфа-Банка со свободной планировкой

25 января 2024, 12:45
Фото: Альфа-Банк
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В Аксае на улице Ленина, 26 состоялось открытие современного офиса Альфа-Банка, который получил свободную планировку.

Банк не перестает заниматься развитием сети, открывая все новые офисы на территории Ростовской области. Один из них теперь появился в оживленной части Аксая, где находятся больница и отдел полиции. Для удобства рядом есть парковка и остановка.

Офис не такой, какими мы их привыкли видеть. Здесь отсутствуют привычные стойки, компьютеры, провода и даже нет электронной очереди. Скорее он напоминает кафе.

«Появление офиса повысит качество и доступность финансовых услуг для жителей. Они смогут оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, которые отличают Альфа-Банк. Во всех отделениях, в том числе новом, собрали все услуги, предлагаемые банком», — прокомментировал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко.

Для клиентов есть возможность оформить бесплатную Альфа-карту с кешбэком и популярную кредитную карту. Кроме того, в офисе работают специалисты, которые помогут подобрать оптимальный продукт или подходящие условия кредитования.

Работает офис по будням с 10.00 — 19.00, в субботу и воскресенье — выходной.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г

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