В Аксае открыли современный офис Альфа-Банка со свободной планировкой

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Банк не перестает заниматься развитием сети, открывая все новые офисы на территории Ростовской области. Один из них теперь появился в оживленной части Аксая, где находятся больница и отдел полиции. Для удобства рядом есть парковка и остановка.
Офис не такой, какими мы их привыкли видеть. Здесь отсутствуют привычные стойки, компьютеры, провода и даже нет электронной очереди. Скорее он напоминает кафе.
«Появление офиса повысит качество и доступность финансовых услуг для жителей. Они смогут оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, которые отличают Альфа-Банк. Во всех отделениях, в том числе новом, собрали все услуги, предлагаемые банком», — прокомментировал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко.
Для клиентов есть возможность оформить бесплатную Альфа-карту с кешбэком и популярную кредитную карту. Кроме того, в офисе работают специалисты, которые помогут подобрать оптимальный продукт или подходящие условия кредитования.
Работает офис по будням с 10.00 — 19.00, в субботу и воскресенье — выходной.
Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г
Реклама. АО «Альфа-Банк»
16+