В ТПП РФ провели встречу с главой Росстандарта

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:50
По информации издания gorod55.ru, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев сообщил, что вопросы, заданные главе Росстандарта Антону Шалаеву, затрагивали самые разные темы, включая продвижение отечественной продукции за рубежом. Вместо запланированных одиннадцати вопросов было задано почти тридцать.
По словам Фатеева, отечественных предпринимателей интересует многое. Одна из актуальных тем связана с тем, что все отрасли нуждаются в стандартизации: от строительных материалов до пищевых продуктов. Это имеет большую значимость для жизнеобеспечения граждан, продовольственной и технологической безопасности, а также суверенности Российской Федерации.
Фатеев отметил, что была достигнута договоренность о том, что представители отраслей и в дальнейшем будут работать в технических комиссиях Росстандарта. Предложения, которые прозвучали на встрече в рамках стандартизации и метрологии, были взяты на карандаш.
Вопросы, связанные с изменением существующих ГОСТов или разработкой новых стандартов, также волнуют российский бизнес. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев отметил, что предприниматели начинают понимать, что стандарты представляют не только средство контроля. По его словам, с помощью государственных стандартов можно продвигать собственные технологии, повышать конкурентоспособность, и этому есть прямые доказательства. Уже второй год подряд количество ежегодно утверждаемых ГОСТов, разрабатываемых по инициативе представителей предпринимательского сообщества, превышает количество ГОСТов, разрабатываемых по инициативе государства. Это говорит о том, что был достигнут баланс, когда стандарты не загоняют в рамки, а помогают повышать и развивать свою конкурентоспособность. Шалаев отметил, что механизм является абсолютно прозрачным.
Взаимодействие бизнеса и Росстандарта не ограничивается только деловыми мероприятиями. В Торгово-промышленной палате России действует профильный комитет, который принимает участие в разработке новых ГОСТов и нормативной документации.