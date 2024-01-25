В ТПП РФ провели встречу с главой Росстандарта

Вопросы, связанные с изменением существующих ГОСТов или разработкой новых стандартов, также волнуют российский бизнес. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев отметил, что предприниматели начинают понимать, что стандарты представляют не только средство контроля. По его словам, с помощью государственных стандартов можно продвигать собственные технологии, повышать конкурентоспособность, и этому есть прямые доказательства. Уже второй год подряд количество ежегодно утверждаемых ГОСТов, разрабатываемых по инициативе представителей предпринимательского сообщества, превышает количество ГОСТов, разрабатываемых по инициативе государства. Это говорит о том, что был достигнут баланс, когда стандарты не загоняют в рамки, а помогают повышать и развивать свою конкурентоспособность. Шалаев отметил, что механизм является абсолютно прозрачным.