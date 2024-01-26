Банк «Центр-инвест» обсудил развитие высоких технологий на заседании ТПП

Он стал одним из участников экспертной сессии Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Собравшиеся эксперты затронули несколько тем, в том числе развитие высокотехнологических организаций в сложившихся экономических условиях. Они высказались о необходимости изменения мер поддержки и адаптации к нынешним условиям.