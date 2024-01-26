Банк «Центр-инвест» обсудил развитие высоких технологий на заседании ТПП

Posted Вчера, 19:19
Published Вчера, 19:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Он стал одним из участников экспертной сессии Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Собравшиеся эксперты затронули несколько тем, в том числе развитие высокотехнологических организаций в сложившихся экономических условиях. Они высказались о необходимости изменения мер поддержки и адаптации к нынешним условиям.
Александр Долганов во время своего выступления рассказал об опыте кредитования высокотехнологичных проектов на юге страны. По его словам, банк принимает активное участие в развитии наукоемкого производства и высокотехнологичного бизнеса.
Так, в 2022 году банк представил комплексную программу поддержки для новой особой экономической зоны в Ростовской области на территории Новочеркасского индустриального парка.
Стоит добавить, что банк является одним из лидером в стране по кредитованию проектов МСП и модернизации предприятий. Также он стал участником госпрограммы льготной промышленной ипотеки и ведет совместную работу с ИТ-вузом «Университет Иннополис».