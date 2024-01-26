Отоларинголог Давыдова предупредила о смертельной опасности храпа

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
К Давыдовой регулярно обращаются пациенты с храпом. Они жалуются на затрудненное дыхание через нос, заложенность носа и дневную сонливость, пишут «Известия».
Опасность храпа заключается в возникновении синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который приводит к остановке дыхания во время сна. Эта проблема часто встречается у мужчин, а с возрастом ее частота увеличивается.
Согласно словам Давыдовой, СОАС приводит к серьезным нарушениям в организме. Во время сна мышцы ослабевают, что приводит к закрытию дыхательных путей и остановке дыхания. В результате снижается уровень кислорода в крови, организм испытывает стресс, уровень адреналина повышается, что может привести к повышению давления и сердечным проблемам, вплоть до смерти.
Храп также может стать причиной инсультов и инфарктов. Недостаток кислорода приводит к недостаточному глубокому сну, что в свою очередь влияет на обработку информации, память и концентрацию.
Давыдова также отметила, что пациенты с СОАС склонны к лишнему весу и ожирению. Это объясняется тем, что у здоровых людей гормон роста вырабатывается во время глубокого сна, а у пациентов с СОАС этого не происходит. Из-за этого замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жир.
В заключение Давыдова подчеркнула, что при храпе важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Вместе с сомнологом врач-отоларинголог может предложить хирургические методы лечения, направленные на восстановление нормального дыхания и проходимости дыхательных путей.