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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Отоларинголог Давыдова предупредила о смертельной опасности храпа

26 января 2024, 12:36
Храп — это нарушение дыхания во время сна, при котором мягкие ткани гортани и носоглотки начинают вибрировать. Оно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая инфаркт, инсульт и даже смерть. Об этом сообщила врач-отоларинголог Мария Давыдова.

К Давыдовой регулярно обращаются пациенты с храпом. Они жалуются на затрудненное дыхание через нос, заложенность носа и дневную сонливость, пишут «Известия».

Опасность храпа заключается в возникновении синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который приводит к остановке дыхания во время сна. Эта проблема часто встречается у мужчин, а с возрастом ее частота увеличивается.

Согласно словам Давыдовой, СОАС приводит к серьезным нарушениям в организме. Во время сна мышцы ослабевают, что приводит к закрытию дыхательных путей и остановке дыхания. В результате снижается уровень кислорода в крови, организм испытывает стресс, уровень адреналина повышается, что может привести к повышению давления и сердечным проблемам, вплоть до смерти.

Храп также может стать причиной инсультов и инфарктов. Недостаток кислорода приводит к недостаточному глубокому сну, что в свою очередь влияет на обработку информации, память и концентрацию.

Давыдова также отметила, что пациенты с СОАС склонны к лишнему весу и ожирению. Это объясняется тем, что у здоровых людей гормон роста вырабатывается во время глубокого сна, а у пациентов с СОАС этого не происходит. Из-за этого замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жир.

В заключение Давыдова подчеркнула, что при храпе важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Вместе с сомнологом врач-отоларинголог может предложить хирургические методы лечения, направленные на восстановление нормального дыхания и проходимости дыхательных путей.

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