Отоларинголог Давыдова предупредила о смертельной опасности храпа

Давыдова также отметила, что пациенты с СОАС склонны к лишнему весу и ожирению. Это объясняется тем, что у здоровых людей гормон роста вырабатывается во время глубокого сна, а у пациентов с СОАС этого не происходит. Из-за этого замедляется обмен веществ, а избыток калорий превращается в жир.