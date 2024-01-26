Психолог: Человек с синдромом отложенной жизни фиксируется на ошибках и неудачах

Часто люди с этим синдромом не испытывают радости даже после достижения своих целей, так как «настоящая» жизнь так и не наступает. Они не осознают, что каждая минута их жизни является уникальной и мы должны ценить каждый момент. Этот сценарий лишает нас полноценной жизни и радости. Более того, накопление вещей и ресурсов на случай будущих проблем также является проявлением этого синдрома.