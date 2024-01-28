rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Полиция в Ростове ищет живодера, мучавшего щенка и угрожавшего девушке ножом

Мужчина в Ростове мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась бывшая девушка

28 января 2024, 14:41
Фото: 1MI
Полиция в Ростове ищет живодера, мучавшего щенка и угрожавшего девушке ножом
Правоохранительные органы изучают видео из соцсетей, где мужчина издевался над щенком, рассказали в МВД Ростовской области.

В сети распространилось видео, где неадекватный мужчина угрожает ножом бывшей девушке и издевается над ее щенком. Дебош он устроил из-за того, что возлюбленная решила уйти от него и обратиться в полицию по факту живодерства.

Живодер из Батайска оторвал голову голубю в парке на глазах у детей
Узнать подробнее

В полиции Ростова заявили, что о видео уже знают и начали проверку. Они устанавливают всех участников событий и обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в приюте в Ростовской области много лет издеваются над собаками.

Читайте также:
Теперь в ДНР: Зоозащитники сообщили о новых издевательствах ростовского живодераЖиводер или спаситель: как в Ростовской области много лет издеваются над собакамиЖиводеры содрали с собаки шкуру и бросили умирать рядом с подъездом в Ростове
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Полиция Ростова#Ростов#Живодер в Ростове#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора
Сегодня, 13:51
Будила инвалидов и стариков: юная спортсменка потеряла все в завалах дома в Ростове
Сегодня, 17:03
Раскладушка и плита: власти показали, куда переедут жильцы рухнувшего дома в Ростове
Сегодня, 17:10
Чиновников опросят по уголовному делу об обрушении дома на Нариманова в Ростове
Сегодня, 15:18
Износ рухнувшего дома на Нариманова в Ростове составлял почти 40%
Сегодня, 11:33
В Ростове не исключили полного обрушения общежития на Нариманова
Сегодня, 11:23