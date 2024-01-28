Мужчина в Ростове мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась бывшая девушка

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В сети распространилось видео, где неадекватный мужчина угрожает ножом бывшей девушке и издевается над ее щенком. Дебош он устроил из-за того, что возлюбленная решила уйти от него и обратиться в полицию по факту живодерства.
В полиции Ростова заявили, что о видео уже знают и начали проверку. Они устанавливают всех участников событий и обстоятельства происшествия. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее RostovGazeta рассказала, как в приюте в Ростовской области много лет издеваются над собаками.