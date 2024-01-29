Буцаев: На конкурс «Зеленый квадрат» приняли 561 заявку с арт-объектами

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что финалисты конкурса получат возможность поработать с кураторами и укрепить связи в творческом сообществе во время мероприятия в «Тавриде». После этого некоторые объекты будут отправлены в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи, а еще часть из них будут показаны на других площадках России. В настоящее время Российский экологический оператор занимается подготовкой шорт-листа, который будет представлен в ближайшее время.