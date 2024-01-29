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Буцаев: На конкурс «Зеленый квадрат» приняли 561 заявку с арт-объектами

Буцаев: На конкурс «Зеленый квадрат» приняли 561 заявку с арт-объектами

29 января 2024, 16:29
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» приняла на участие в конкурсе арт-объектов «Зеленый квадрат» 561 заявку. Среди кандидатов на победу кроме представителей Российской Федерации претенденты из Казахстана, Азербайджана, Армении и Беларуси.

Издание пишет, что арт-объекты посвящены бережному отношению к окружающей среде и переработке отходов. Претенденты на участие подавали эскизы и фотографии готовых работ.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» начался в конце декабря прошлого года. За это время компания приняла 561 заявку с арт-объектами, включающими концепции и презентации уже готовых работ. Конкурс имеет международный статус, на участие в нем поступили заявки из соседних стран: Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса — привлечь внимание к сфере обращения с отходами, способствовать развитию экономики замкнутого цикла и популяризировать экологически осознанный образ жизни среди как можно большего числа людей.

50 лучших работ будут отобраны членами жюри, после чего их авторы отправятся на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Финалисты будут создавать новые объекты и дорабатывать свои концепты.

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что финалисты конкурса получат возможность поработать с кураторами и укрепить связи в творческом сообществе во время мероприятия в «Тавриде». После этого некоторые объекты будут отправлены в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи, а еще часть из них будут показаны на других площадках России. В настоящее время Российский экологический оператор занимается подготовкой шорт-листа, который будет представлен в ближайшее время.

Партнерами конкурса выступают арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Фестиваль пройдет по указу главы Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие примет 20 000 российских и иностранных участников.

#Общество
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