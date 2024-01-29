Буцаев: На конкурс «Зеленый квадрат» приняли 561 заявку с арт-объектами

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Издание пишет, что арт-объекты посвящены бережному отношению к окружающей среде и переработке отходов. Претенденты на участие подавали эскизы и фотографии готовых работ.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» начался в конце декабря прошлого года. За это время компания приняла 561 заявку с арт-объектами, включающими концепции и презентации уже готовых работ. Конкурс имеет международный статус, на участие в нем поступили заявки из соседних стран: Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса — привлечь внимание к сфере обращения с отходами, способствовать развитию экономики замкнутого цикла и популяризировать экологически осознанный образ жизни среди как можно большего числа людей.
50 лучших работ будут отобраны членами жюри, после чего их авторы отправятся на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Финалисты будут создавать новые объекты и дорабатывать свои концепты.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что финалисты конкурса получат возможность поработать с кураторами и укрепить связи в творческом сообществе во время мероприятия в «Тавриде». После этого некоторые объекты будут отправлены в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи, а еще часть из них будут показаны на других площадках России. В настоящее время Российский экологический оператор занимается подготовкой шорт-листа, который будет представлен в ближайшее время.
Партнерами конкурса выступают арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Фестиваль пройдет по указу главы Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие примет 20 000 российских и иностранных участников.