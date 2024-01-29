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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Морозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце января

Морозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце января

29 января 2024, 06:37
Фото: calliope/cc by 2.0/flickr.com
Морозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце января
В Ростовской области в конце января прогнозируют сильные морозы, а температура опустится до -16 градусов, сообщили синоптики.

В ближайшие дни сохранятся осадки. Но вместе со снегопадами и гололедицей наступит похолодание. Во вторник, 30 января, в Ростове температура воздуха опустится до -2 градусов, а ночью она достигнет -8 градусов.

По всей области в ночь на 30 января ожидаются морозы до -16 градусов, особенно на севере при прояснении. Днем температура будет около нуля.

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В последний день января в Ростове ожидается до +1 градуса днем и до -7 градусов ночью. В области 31 января прогнозируются мокрый снег, туман и гололедица. Ночью будет мороз до -12 градусов, а днем на юге температура может подняться до +3 градуса.

Добавим, что в понедельник объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и гололеда. Местных жителей попросили держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Температура#Синоптики#Гололедица#Морозы
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