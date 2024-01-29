Морозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце января

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В ближайшие дни сохранятся осадки. Но вместе со снегопадами и гололедицей наступит похолодание. Во вторник, 30 января, в Ростове температура воздуха опустится до -2 градусов, а ночью она достигнет -8 градусов.
По всей области в ночь на 30 января ожидаются морозы до -16 градусов, особенно на севере при прояснении. Днем температура будет около нуля.
В последний день января в Ростове ожидается до +1 градуса днем и до -7 градусов ночью. В области 31 января прогнозируются мокрый снег, туман и гололедица. Ночью будет мороз до -12 градусов, а днем на юге температура может подняться до +3 градуса.
Добавим, что в понедельник объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и гололеда. Местных жителей попросили держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.