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Гололедица

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Ноябрь
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Март
Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта
14 марта, 18:14
Резкие перепады температуры и дожди надвигаются на Ростовскую область
12 марта, 18:12
Февраль
На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов
22 февраля, 18:08
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
20 февраля, 18:00
Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля
17 февраля, 18:05
В Ростовской области резко потеплеет до +16 градусов
9 февраля, 07:39
Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды
8 февраля, 15:10
Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки
3 февраля, 15:14
Уровень воды в реке Дон в Ростовской области поднимется до опасной отметки
3 февраля, 08:33
Январь
Морозы до -16 градусов обрушатся на Ростовскую область в конце января
В Ростовской области в конце января прогнозируют сильные морозы, а температура опустится до -16 градусов, сообщили синоптики.
29 января, 06:37
В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом
27 января, 10:01
Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января
22 января, 07:38
Сильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область
20 января, 09:08
В Ростовской области ожидается резкое потепление на 32 градуса
13 января, 17:26
Ограничения ввели на двух трассах в Ростовской области из-за метели
8 января, 17:33
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области двое несовершеннолетних попали в больницу после аварии на М-4 «Дон», подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
8 января, 11:08
В Ростове в первую неделю января потеплеет до +9 градусов
1 января, 16:27
Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
1 января, 15:49
Декабрь 2023
Ростовскую область накроет 11-градусными морозами и льдом
В Ростовской области ожидаются заморозки до -11 градусов и сильный гололед, об этом сообщили сотрудники гидрометцентра.
16 декабря 2023, 18:07

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