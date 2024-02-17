Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Метеорологи прогнозируют, что в воскресенье, 18 февраля, ночью температура воздуха опустится до -11 градусов на севере. В темное время суток и утром на донских дорогах ожидается туман и гололедица, ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем станет немного теплее, и в зависимости от района воздух прогреется до -5 — +4 градусов. Осадков не будет.
Рабочая неделя встретит дончан мокрым снегом и дождями, которые обрушатся на Ростовскую область 19 февраля. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и возможном обледенении проводов и ветвей деревьев. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -8 до +4 градусов.
Во вторник, 20 февраля, в регионе продолжат идти снег с дождем, сохранится гололед на дорогах, а температура вновь опустится до -10 градусов. Максимальная температура воздуха составит +1 градус.
Ранее в Ростовской области из берегов вышла река Миус.