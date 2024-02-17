Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля

Метеорологи прогнозируют, что в воскресенье, 18 февраля, ночью температура воздуха опустится до -11 градусов на севере. В темное время суток и утром на донских дорогах ожидается туман и гололедица, ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем станет немного теплее, и в зависимости от района воздух прогреется до -5 — +4 градусов. Осадков не будет.