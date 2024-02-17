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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В Ростовской области ожидаются заморозки до -11 градусов

Десятиградусные морозы ударят в Ростовской области с 17 февраля

17 февраля 2024, 18:05
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области ожидаются заморозки до -11 градусов

В Ростовской области ожидаются заморозки до -11 градусов

В Ростовской области похолодает до -11 градусов, об этом сообщили сотрудники Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют, что в воскресенье, 18 февраля, ночью температура воздуха опустится до -11 градусов на севере. В темное время суток и утром на донских дорогах ожидается туман и гололедица, ветер усилится до 14 метров в секунду. Днем станет немного теплее, и в зависимости от района воздух прогреется до -5 — +4 градусов. Осадков не будет.

Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля
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Рабочая неделя встретит дончан мокрым снегом и дождями, которые обрушатся на Ростовскую область 19 февраля. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и возможном обледенении проводов и ветвей деревьев. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -8 до +4 градусов.

Во вторник, 20 февраля, в регионе продолжат идти снег с дождем, сохранится гололед на дорогах, а температура вновь опустится до -10 градусов. Максимальная температура воздуха составит +1 градус.

Ранее в Ростовской области из берегов вышла река Миус.

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