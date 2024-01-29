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Posted Вчера, 12:26

Published Вчера, 12:26

Modified 24 января, 12:26

Updated 24 января, 12:26

РЭО: Финалистам «Зеленого квадрата» предстоит создание предметов искусства из отходов

РЭО: Финалистам «Зеленого квадрата» предстоит создание предметов искусства из отходов

29 января 2024, 12:26
Фото: 1MI
В рамках конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат» жители России могут представить свои проекты и получить шанс на прохождение образовательной программы на площадке арт-кластера «Таврида».

Организатором конкурса выступает Российский экологический оператор. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, какие именно требования предъявляются к конкурсантам и их проектам, пишет 56orb.ru.

На конкурс принимаются работы в любом формате. Участники, прошедшие в финал, смогут воплотить свои идеи, создав по эскизам арт-объекты. Реализация лучших проектов предусмотрена в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму.

В «Зеленом квадрате» могут принять участие не только профессиональные художники, а каждый житель России.

«Может показаться, что лучше всего в экономике замкнутого цикла и переработке разбираются сотрудники предприятий по обращению с отходами. Но на самом деле все люди каждый день сталкиваются с этой сферой, когда что-то покупают или относят пакет с мусором в бак», — сказал Денис Буцаев.

По правилам участниками «Зеленого квадрата» могут быть жители России и других стран в возрасте старше восемнадцати лет. При подаче работы нужно указать, какие материалы требуются для создания арт-объекта. Также можно предоставить фотографии готового объекта.

В феврале будет проходить очная образовательная программа академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». В ней примут участие конкурсанты, прошедшие в финал. Вместе с известными художниками и специалистами они создадут по своим концептам и эскизам реальные арт-объекты. Об этом рассказал Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО.

Более подробная информация о «Зеленом квадрате» и его условиях изложена на сайте мероприятия. Также здесь можно подать заявку на участие в конкурсе.

Напомним: академия творческих индустрий «Меганом» расположена на территории Республики Крым, в бухте Капсель. Этот образовательный центр для представителей креативных индустрий, деятелей культуры и искусства работает круглый год. Академия является проектом арт-кластера «Таврида».

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