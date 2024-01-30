Лучших журналистов наградил банк «Центр-Инвест»

«Конкурс проводится несколько лет, и всегда представители жюри ведут споры об историях и героях представленных работ: их дела — благотворительность или социальное предпринимательство? Это — лучшая практика для распространения нравственного поведения и любви к тем, кто был рядом и останется в памяти других поколений», — рассказал Василий Высоков.