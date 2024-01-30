Лучших журналистов наградил банк «Центр-Инвест»

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Во время всероссийского конкурса выбрали 10 работ, связанных с проектами социального предпринимательства, а тех, кто одержал победу, наградили 25 января в Ростове-на-Дону. Участниками стали представители различных информационных агентств, в том числе федерального уровня.
Всего участники направили 255 заявок, а тех кто занял призовые места, получили по 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что банк организует конкурс с 2015 года, основной целью является отбор лучших проектов социального предпринимательства.
Также конкурс помогает мультиплицировать эффективные решения проблем в различных сферах, в том числе экономической, а также развивать традиции социальной ответственности в России.
Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», д. э. н., профессор Василий Высоков рассказал, что для него Владислав Смирнов навсегда останется камертоном нравственности, профессионализма и верной любви в родному региону. А проводимый конкурс расширяет пространство его идей.
«Конкурс проводится несколько лет, и всегда представители жюри ведут споры об историях и героях представленных работ: их дела — благотворительность или социальное предпринимательство? Это — лучшая практика для распространения нравственного поведения и любви к тем, кто был рядом и останется в памяти других поколений», — рассказал Василий Высоков.
Он добавил, что конкурсу удалось выйти за пределы донского региона, так как эти принципы близки и в других субъектах страны.
Напомним, что Владислав Смирнов — доктор филологических наук, профессор, публицист. Он родился в 1939 году и ушел из жизни в 2014 году.