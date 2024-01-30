Поезд в Ростовской области переехал мужчину

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Полицейские получили сообщение о гибели мужчины на железной дороге. На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов для выяснения деталей.
«Сотрудники полиции установили личность погибшего, которым оказался 28-летний житель Новочеркасска. По предварительным данным, причиной трагедии является нарушение правил безопасности», — уточнили в управлении.
В настоящее время проводится работа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Местным жителям напомнили, что железная дорога является опасной зоной. Остановить движущийся поезд очень сложно, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 километр.
Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону.