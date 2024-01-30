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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Поезд в Ростовской области переехал мужчину

Поезд в Ростовской области переехал мужчину

30 января 2024, 07:26
Фото: 1MI
Поезд в Ростовской области переехал мужчину
В Ростовской области поезд сбил мужчину, который не соблюдал правила безопасности, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Полицейские получили сообщение о гибели мужчины на железной дороге. На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов для выяснения деталей.

«Сотрудники полиции установили личность погибшего, которым оказался 28-летний житель Новочеркасска. По предварительным данным, причиной трагедии является нарушение правил безопасности», — уточнили в управлении.

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В настоящее время проводится работа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Местным жителям напомнили, что железная дорога является опасной зоной. Остановить движущийся поезд очень сложно, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 километр.

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