Самозанятые за прошедшие 12 месяцев предоставили госкомпаниям товары на 7 млрд рублей

«Распространение специальной 25%-ной квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний, мы регулярно проводим специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках», — отчитался о принятых для развития МСП мерах поддержки Александр Исаевич.