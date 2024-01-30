Самозанятые за прошедшие 12 месяцев предоставили госкомпаниям товары на 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Поставщиками в 2023 году выступили около восьми тысяч физических лиц, которые работают в режиме налога на профессиональный доход. А годом ранее таких поставщиков было только 4,5 тысячи. Внимание к такому значительному росту привлек глава Корпорации МСП Александр Исаевич, так как именно КМСП дает госкомпаниям возможность соблюдать 25%-ную правительственную квоту на закупки у организаций малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, пишет iz.ru.
Начиная с 2019 года свыше 12,3 тысячи самозанятых смогли заключить 23 тысячи договоров в рамках 223-ФЗ на 12,53 миллиарда рублей суммарно.
В 2023 году наибольшим спросом у самых крупных клиентов самозанятых пользовались вспомогательные услуги, относящиеся к финансовому посредничеству и страхованию, — речь идет о 1,32 миллиарда рублей, далее следуют рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — 0,99 миллиарда, услуги в сфере творчества, искусства и развлечений — 0,56 миллиарда, профессиональные, научно-технические услуги — 0,51 миллиарда, телекоммуникации — 0,41 миллиарда рублей.
В ходе сравнения роста 2023 года относительно 2022 года самая внушительная динамика наблюдается среди вспомогательных услуг, которые соприкасаются с услугами финансового посредничества и страхования (рост в 1272 раза), услуг профессиональных, научно-технических (в 7,5 раза), услуг в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза), телекоммуникации (в 2,5 раза).
«Распространение специальной 25%-ной квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний, мы регулярно проводим специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках», — отчитался о принятых для развития МСП мерах поддержки Александр Исаевич.
Лидером среди российских регионов по масштабам закупок у самозанятых в прошлом году стала Москва с 1,82 миллиарда рублей. Также хороших показателей удалось добиться Краснодарскому краю (0,7 миллиарда), Подмосковью (0,59 миллиарда), Северной столице (0,31 миллиарда), Курской области (0,29 миллиарда рублей).