Буцаев: Шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» собрал работы 53 художников

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Updated Сегодня, 17:41
Художников, которых включили в шорт-лист, приглашают в Крым для участия в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида».
«Мы получили 561 заявку на конкурс „Зеленый квадрат“, из них было отобрано 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большинство работ сделаны с применением вторсырья и различных отходов, включая разбитую посуду, старую электронику, упаковку тетрапак и, конечно, пластик», — поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев, сообщивший, что работы участников конкурса были посвящены таким насущным темам, как перспективы экономики замкнутого цикла, защита животных и птиц, забота об окружающей среде.
Теперь авторам проектов предстоит поделиться своими идеями в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму, создавая новые объекты и дорабатывая уже имеющиеся концепты.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что круг основной тематики произведений конкурсантов объединил проблемы загрязнения водоемов пластиком и воздуха вредными выбросами, вопросы переработки различных видов отходов и даже мусор в космосе. Он высоко оценил творческий подход авторов к созданию арт-объектов, определив этот фактор как подтверждение того, что искусство является мощнейшим инструментом для популяризации идей осознанного потребления и экологии.
По итогам «Тавриды» компетентное жюри составит итоговую экспозицию работ. Также участникам предоставят возможность продемонстрировать свои работы на различных площадках при поддержке РЭО.
Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте конкурса.
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий в Крыму в бухте Капсель.