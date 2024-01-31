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Буцаев: Шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» собрал работы 53 художников

Буцаев: Шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат» собрал работы 53 художников

31 января 2024, 17:41
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) составил шорт-лист из 53 финалистов международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат», темой которого стали экология и переработка отходов.

Художников, которых включили в шорт-лист, приглашают в Крым для участия в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида».

«Мы получили 561 заявку на конкурс „Зеленый квадрат“, из них было отобрано 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большинство работ сделаны с применением вторсырья и различных отходов, включая разбитую посуду, старую электронику, упаковку тетрапак и, конечно, пластик», — поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев, сообщивший, что работы участников конкурса были посвящены таким насущным темам, как перспективы экономики замкнутого цикла, защита животных и птиц, забота об окружающей среде.

Теперь авторам проектов предстоит поделиться своими идеями в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму, создавая новые объекты и дорабатывая уже имеющиеся концепты.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что круг основной тематики произведений конкурсантов объединил проблемы загрязнения водоемов пластиком и воздуха вредными выбросами, вопросы переработки различных видов отходов и даже мусор в космосе. Он высоко оценил творческий подход авторов к созданию арт-объектов, определив этот фактор как подтверждение того, что искусство является мощнейшим инструментом для популяризации идей осознанного потребления и экологии.

По итогам «Тавриды» компетентное жюри составит итоговую экспозицию работ. Также участникам предоставят возможность продемонстрировать свои работы на различных площадках при поддержке РЭО.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте конкурса.

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий в Крыму в бухте Капсель.

#Общество
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