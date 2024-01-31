rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Модернизация и расширение зоны покрытия: Tele2 усилила сеть в Ростовской области

Модернизация и расширение зоны покрытия: Tele2 усилила сеть в Ростовской области

31 января 2024, 11:05
Фото: Tele2
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ» . erid: LjN8Jti4P
Tele2 провела масштабную работу по модернизации сетевой инфраструктуры в Ростовской области в 2023 году. Оператор расширил покрытие в 18 районах и 6 крупных городах региона. Особое внимание компания уделила малым и отдаленным населенным пунктам региона.

В 2023 году Tele2 провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Ростовской области. В фокусе внимания инженеров были локации с растущим data-трафиком и числом активных интернет-пользователей, а также обеспечение надежного покрытия как в городах и крупных областных центрах, так и в небольших населенных пунктах.

Покрытие сети было значительно расширено в Ростове-на-Дону, а также в Батайске, Новошахтинске, Волгодонске, Аксае, Каменске-Шахтинском и в 18 районах области. Среди них Азовский, Багаевский, Заветинский, Неклиновский, Ремонтненский и другие.

Кроме того, инженеры компании модернизировали сетевую инфраструктуру в 9 крупных городах, а также в 17 районах Ростовской области. Среди них Красносулинский, Зимовниковский, Каменский, Октябрьский и другие. Проведенные работы позволили значительно улучшить скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика.

В Ростове-на-Дону было уделено особое внимание густонаселенным жилым комплексам. В их числе West Side, «Гвардейский», «Жмайлова», «Славянский квартал», «Каскад» и другие. Модернизация здесь включала работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков, размещению дополнительного оборудования.
Оператор также улучшил качество связи в популярных местах отдыха ростовчан. Одна из таких востребованных локаций для проведения досуга — Павло-Очаковская коса, расположенная на берегу северо-восточной части Азовского моря. Теперь здесь с помощью смартфонов можно моментально делиться впечатлениями, смотреть видео, вести онлайн-трансляции.

Кроме того, Tele2 продолжает последовательно расширять покрытие сети в малых населенных пунктах, где стабильный доступ к цифровым ресурсам имеет особое социальное значение. В прошедшем году компания обеспечила качественными услугами связи 5 тысяч жителей региона. Суммарно за пять лет более 68 тысяч человек в 95 небольших и отдаленных поселениях Ростовской области получили доступ ко всем современным возможностям, которые открывает высокоскоростной мобильный интернет.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Мы ставим качество сервиса на первое место и продолжаем непрерывно развивать сеть в Ростовской области. Ежегодно мы фиксируем увеличение нагрузки на сетевую инфраструктуру, связанную с растущей активностью наших клиентов: в 2023 году объем трафика в регионе увеличился на 15%. Востребованность растет в первую очередь в больших городах, где много активных пользователей. Чтобы не допустить перегрузки, мы планомерно расширяем емкость сети, опираясь на данные мониторингов. Большое внимание мы также уделяем населенным пунктам с малой плотностью населения и сложным рельефом, так как мы убеждены, что все жители региона должны иметь равный доступ к современным цифровым сервисам и технологиям».

Подпишитесь
Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске
Сегодня, 07:50
Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове
Сегодня, 07:54
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
Сегодня, 07:20
Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:47
Морозы обещают в последний день января в Ростовской области
Сегодня, 05:58
«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области
Вчера, 18:46