Модернизация и расширение зоны покрытия: Tele2 усилила сеть в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В 2023 году Tele2 провела масштабную работу по улучшению качества сети на территории Ростовской области. В фокусе внимания инженеров были локации с растущим data-трафиком и числом активных интернет-пользователей, а также обеспечение надежного покрытия как в городах и крупных областных центрах, так и в небольших населенных пунктах.
Покрытие сети было значительно расширено в Ростове-на-Дону, а также в Батайске, Новошахтинске, Волгодонске, Аксае, Каменске-Шахтинском и в 18 районах области. Среди них Азовский, Багаевский, Заветинский, Неклиновский, Ремонтненский и другие.
Кроме того, инженеры компании модернизировали сетевую инфраструктуру в 9 крупных городах, а также в 17 районах Ростовской области. Среди них Красносулинский, Зимовниковский, Каменский, Октябрьский и другие. Проведенные работы позволили значительно улучшить скорость передачи данных в условиях растущего интернет-трафика.
В Ростове-на-Дону было уделено особое внимание густонаселенным жилым комплексам. В их числе West Side, «Гвардейский», «Жмайлова», «Славянский квартал», «Каскад» и другие. Модернизация здесь включала работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков, размещению дополнительного оборудования.
Оператор также улучшил качество связи в популярных местах отдыха ростовчан. Одна из таких востребованных локаций для проведения досуга — Павло-Очаковская коса, расположенная на берегу северо-восточной части Азовского моря. Теперь здесь с помощью смартфонов можно моментально делиться впечатлениями, смотреть видео, вести онлайн-трансляции.
Кроме того, Tele2 продолжает последовательно расширять покрытие сети в малых населенных пунктах, где стабильный доступ к цифровым ресурсам имеет особое социальное значение. В прошедшем году компания обеспечила качественными услугами связи 5 тысяч жителей региона. Суммарно за пять лет более 68 тысяч человек в 95 небольших и отдаленных поселениях Ростовской области получили доступ ко всем современным возможностям, которые открывает высокоскоростной мобильный интернет.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Мы ставим качество сервиса на первое место и продолжаем непрерывно развивать сеть в Ростовской области. Ежегодно мы фиксируем увеличение нагрузки на сетевую инфраструктуру, связанную с растущей активностью наших клиентов: в 2023 году объем трафика в регионе увеличился на 15%. Востребованность растет в первую очередь в больших городах, где много активных пользователей. Чтобы не допустить перегрузки, мы планомерно расширяем емкость сети, опираясь на данные мониторингов. Большое внимание мы также уделяем населенным пунктам с малой плотностью населения и сложным рельефом, так как мы убеждены, что все жители региона должны иметь равный доступ к современным цифровым сервисам и технологиям».