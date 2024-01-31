Модернизация и расширение зоны покрытия: Tele2 усилила сеть в Ростовской области

«Мы ставим качество сервиса на первое место и продолжаем непрерывно развивать сеть в Ростовской области. Ежегодно мы фиксируем увеличение нагрузки на сетевую инфраструктуру, связанную с растущей активностью наших клиентов: в 2023 году объем трафика в регионе увеличился на 15%. Востребованность растет в первую очередь в больших городах, где много активных пользователей. Чтобы не допустить перегрузки, мы планомерно расширяем емкость сети, опираясь на данные мониторингов. Большое внимание мы также уделяем населенным пунктам с малой плотностью населения и сложным рельефом, так как мы убеждены, что все жители региона должны иметь равный доступ к современным цифровым сервисам и технологиям».