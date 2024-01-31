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Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света 31 января

Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света 31 января

31 января 2024, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в последний день января запланированы массовые отключения электричества, сообщили в «Донэнерго».

В среду из-за технических работ обесточат улицы Восточная, Максима Горького, Красноармейская, проспекты Кировский и Королева. Также это затронет улицы Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения.

Ограничения введут на улицах Полторацкого, Радищева, Бебеля, Металлургическая, в переулке Горийский. В этот день обесточат улицы Мадояна, Мичуринская, Одесская, Калининградская, переулок Штурманский.

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Добавим, что работы пройдут и 1 февраля, поэтому света не будет в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера», в хуторе Камышеваха.

Ранее над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Технические работы#Отключение электричества#Садовые товарищества
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