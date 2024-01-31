Сотни жителей Ростова-на-Дону останутся без света 31 января

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В среду из-за технических работ обесточат улицы Восточная, Максима Горького, Красноармейская, проспекты Кировский и Королева. Также это затронет улицы Селиванова, Ильича, Алексея Береста, Воровского, Смычки, Просвещения.
Ограничения введут на улицах Полторацкого, Радищева, Бебеля, Металлургическая, в переулке Горийский. В этот день обесточат улицы Мадояна, Мичуринская, Одесская, Калининградская, переулок Штурманский.
Добавим, что работы пройдут и 1 февраля, поэтому света не будет в садовых товариществах «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера», в хуторе Камышеваха.
Ранее над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света.