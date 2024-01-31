Юрист рассказал, как оформить в собственность незарегистрированную дачу и гараж

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
По словам юриста Дмитрия Желнина, чтобы запустить процесс оформления в собственность незарегистрированных дачи или гаража, следует подготовить документы — технические и те, которые подтверждают право собственности на недвижимость.
Если ранее разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта получено не было, потребуется его получить, объяснил специалист представителям NEWS.ru.
Следующим шагом должно стать обращение в Росреестр с целью регистрации права собственности.
Эксперт рассказал и о такой практике, как дачная и гаражная «амнистии», которая ускоряет процесс получения прав на недвижимость — жилье, хозпостройки и гаражи, расположенные на дачном участке. Оформив «амнистию», владелец минует этап получения разрешения на строительство.
«Гаражная амнистия» позволяет ускорить процесс регистрации прав на гаражи и машино-места. Нужно лишь предоставить в Росреестр заявление и техпаспорт объекта.