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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Юрист рассказал, как оформить в собственность незарегистрированную дачу и гараж

31 января 2024, 13:59
Юрист Желнин объяснил, как форсировать процесс регистрации дачи или гаража при помощи «амнистии».

По словам юриста Дмитрия Желнина, чтобы запустить процесс оформления в собственность незарегистрированных дачи или гаража, следует подготовить документы — технические и те, которые подтверждают право собственности на недвижимость.

Если ранее разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта получено не было, потребуется его получить, объяснил специалист представителям NEWS.ru.

Следующим шагом должно стать обращение в Росреестр с целью регистрации права собственности.

Эксперт рассказал и о такой практике, как дачная и гаражная «амнистии», которая ускоряет процесс получения прав на недвижимость — жилье, хозпостройки и гаражи, расположенные на дачном участке. Оформив «амнистию», владелец минует этап получения разрешения на строительство.

«Гаражная амнистия» позволяет ускорить процесс регистрации прав на гаражи и машино-места. Нужно лишь предоставить в Росреестр заявление и техпаспорт объекта.

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