Юрист рассказал, как оформить в собственность незарегистрированную дачу и гараж

Эксперт рассказал и о такой практике, как дачная и гаражная «амнистии», которая ускоряет процесс получения прав на недвижимость — жилье, хозпостройки и гаражи, расположенные на дачном участке. Оформив «амнистию», владелец минует этап получения разрешения на строительство.