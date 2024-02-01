Tele2 снова лучшая среди мобильных операторов по версии Headhunter

«Уже несколько лет подряд Tele2 сохраняет лидирующие позиции в телеком-отрасли. В этом году в том числе мы впервые вошли в топ-5 лучших работодателей, и, конечно, для нас это и гордость, и ответственность, и мотивация для дальнейшего развития. Вовлеченность команды, возможность реализовывать яркие проекты, приверженность к культуре и ценностям компании — все это обеспечивает устойчивость работы бизнеса и его результаты. Мы осознанно развиваем и укрепляем наш HR-бренд. Работаем с релевантной аудиторией, четко таргетируем наши сообщения, действуя на платформе честности и открытости для внешних соискателей. Приятно, что это не осталось незамеченным рынком».