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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Выбор масла для обкатки автомобиля: рекомендации специалистов

1 февраля 2024, 10:30
Специалисты сообщают, что самым оптимальным выбором для проверки автомобиля является использование рекомендованного производителем масла. Следуя указаниям изготовителя, владелец транспортного средства может определиться с выбором подходящего смазочного материала, пишет Pravda.Ru.

Также важно знать водителю требуемую консистенцию моторного масла и наилучшую марку продукта, что также указывает производитель автомобиля.

Эксперты в автомобильной сфере подчеркивают, что производители прилагают значительные усилия и проводят исследования перед тем, как давать рекомендации. Поэтому советы производителя автомобиля заслуживают особого внимания.

Неправильное следование рекомендациям может вызвать неисправности в работе двигателя, как предупреждают автоэксперты.

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