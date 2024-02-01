Выбор масла для обкатки автомобиля: рекомендации специалистов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Также важно знать водителю требуемую консистенцию моторного масла и наилучшую марку продукта, что также указывает производитель автомобиля.
Эксперты в автомобильной сфере подчеркивают, что производители прилагают значительные усилия и проводят исследования перед тем, как давать рекомендации. Поэтому советы производителя автомобиля заслуживают особого внимания.
Неправильное следование рекомендациям может вызвать неисправности в работе двигателя, как предупреждают автоэксперты.