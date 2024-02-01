Зафиксировали снижение цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания

В течение долгого периода времени цены на товары, особенно на куриные яйца, были одной из главных тем для обсуждения среди россиян. Однако в последние дни наблюдается уменьшение стоимости яиц, пишет Pravda.Ru.