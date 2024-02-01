Зафиксировали снижение цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Представители Росстата предоставили информацию о текущем изменении цен на яйца и другие товары.
По сообщению ведомства, за последнюю неделю цены на куриные яйца упали на один процент по всей стране. Такая же тенденция заметна и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.
Снижение цен также затронуло другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. Небольшое падение цен (0,1%) также отмечено в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания.
Однако некоторые продукты продемонстрировали повышение цен. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.