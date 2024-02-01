rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Зафиксировали снижение цен на фруктово-ягодные консервы для детского питания

1 февраля 2024, 10:19
В течение долгого периода времени цены на товары, особенно на куриные яйца, были одной из главных тем для обсуждения среди россиян. Однако в последние дни наблюдается уменьшение стоимости яиц, пишет Pravda.Ru.

Представители Росстата предоставили информацию о текущем изменении цен на яйца и другие товары.

По сообщению ведомства, за последнюю неделю цены на куриные яйца упали на один процент по всей стране. Такая же тенденция заметна и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.

Снижение цен также затронуло другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. Небольшое падение цен (0,1%) также отмечено в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания.

Однако некоторые продукты продемонстрировали повышение цен. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.

Подпишитесь
В Ростовской области началась мощная подготовка системы оповещения людей
Сегодня, 06:32
Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова
Сегодня, 08:15
Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:35
СТС судится с донскими бизнесменами из-за котиков из мультика
Сегодня, 07:36
Тарифы для фур повысят в Ростовской области с 1 февраля
Сегодня, 07:45
Власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова
Сегодня, 08:15