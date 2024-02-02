Арт-токены на три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа нашли покупателей

В рамках пилотного проекта «Интерроса» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состояла из 20 токенов. Приобрести их можно было в виде единого лота или по отдельности на платформе «Атомайз».