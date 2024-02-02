Арт-токены на три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа нашли покупателей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Все токены на фрески школы Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа или выкуплены, или забронированы и ожидают оплаты, их больше нет в свободной продаже.
Издание РИА Новости пишет, что NFT-токены стали первыми в Российской Федерации, выпущенными в соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», вступившим в силу в 2021 году. Новый инструмент в сфере искусства назвали арт-токеном, он предоставляет инвесторам права денежного требования и пользования объектом интеллектуальной собственности, а также возможность вносить вклад в сохранение культурного наследия.
По словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, арт-токен представляет собой новый вид художественной публикации — цифровую репродукцию, уникальную вдвойне: он закрепляет права только за приобретателем и музеем, а также фиксирует уникальное состояние картины в ходе ее реставрации. По сути, проект предлагает инвесторам срез с процесса реставрации. Ранее подобного не предлагалось.
В рамках пилотного проекта «Интерроса» были токенизированы три фрески школы Рафаэля из собрания Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Каждая фреска состояла из 20 токенов. Приобрести их можно было в виде единого лота или по отдельности на платформе «Атомайз».
Составлявшие фреску «Венера и Амур на дельфинах» первые 20 токенов зарезервировали и продали сразу после презентации проекта, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Их владельцами стали частные покупатели из Российской Федерации. Владельцами фрески «Венера, вынимающая занозу» стали коллекционеры из южнокорейской арт-группы FLUR DYC, которые выкупили ее полностью. Еще один шедевр выкупил глава компании «Интеррос» Владимир Потанин: 20 токенов на фреску «Венера и Адонис» он передал Эрмитажу.
Проект поддержал Кирилл Гаврилин из Российской Академии Художеств. По его мнению, выпуск арт-токенов, наряду с эндаументами, может быть эффективным инструментом для вовлечения граждан в поддержку и сохранение культурного наследия России.
Проект принес Эрмитажу свыше 4,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на реставрацию картины «Венера и Амур» Лукаса Кранаха Старшего.