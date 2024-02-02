Грыжа пищевода: что это и как она развивается

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Грыжа может затронуть абдоминальную часть пищевода, кардиальную часть желудка, дно желудка или даже петли кишечника.
Врожденные случаи грыжи встречаются редко, а приобретенная грыжа обычно развивается у людей старше 50 лет из-за старения тканей. Последнее приводит к ослаблению связок и мышц, удерживающих пищевод в правильном положении, подчеркнула врач в интервью RuNews24.Ru.
Если грыжу не лечить, могут возникнуть опасные последствия. Например, постоянное попадание кислого содержимого желудка в пищевод может привести к повреждению его слизистой оболочки и развитию воспалительного процесса. У некоторых пациентов это может вызвать замену нормального эпителия пищевода на эпителий желудка или кишечника. Такое состояние называется пищеводом Барретта и является предраковым. Поэтому своевременная диагностика и лечение грыжи очень важны, резюмировала гастроэнтеролог.
Другими осложнениями грыжи пищеводного отверстия диафрагмы могут быть язва пищевода, перфорация пищевода, стеноз (сужение) пищевода, пищеводное кровотечение, аспирационная пневмония, трахеобронхит и ущемление грыжи.
Существуют определенные меры, которые можно принять для предотвращения развития грыжи пищевода, отметила врач. Например, следует придерживаться рационального разнообразного питания, ограничивая потребление продуктов, которые создают избыточную нагрузку на систему пищеварения. Рекомендуется есть 5-6 раз в день небольшими порциями. Кроме того, важно поддерживать нормальный вес, заниматься физическими упражнениями, особенно теми, которые способствуют укреплению брюшного пресса. Также нужно избегать чрезмерных физических нагрузок и носить комфортную одежду. И, конечно, необходимо избегать приема пищи перед сном и предотвращать запоры, которые могут повысить внутрибрюшное давление.