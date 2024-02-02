Грыжа пищевода: что это и как она развивается

Существуют определенные меры, которые можно принять для предотвращения развития грыжи пищевода, отметила врач. Например, следует придерживаться рационального разнообразного питания, ограничивая потребление продуктов, которые создают избыточную нагрузку на систему пищеварения. Рекомендуется есть 5-6 раз в день небольшими порциями. Кроме того, важно поддерживать нормальный вес, заниматься физическими упражнениями, особенно теми, которые способствуют укреплению брюшного пресса. Также нужно избегать чрезмерных физических нагрузок и носить комфортную одежду. И, конечно, необходимо избегать приема пищи перед сном и предотвращать запоры, которые могут повысить внутрибрюшное давление.