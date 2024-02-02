За 2023 год количество франчайзинговых «Пятёрочек» увеличилось более чем на треть

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Площадь всех франчайзинговых точек приросла на 33%, и составила 140 тыс. кв. м.
Больше всего франчайзинговых магазинов «Пятёрочка» было открыто в Московской области, за 2023 год их количество увеличилось на 36 торговых точек, в Ленинградской области — на 18, а в Мурманской — на 7. Также партнёрские магазины в прошлом году появились в 5 новых регионах: Белгородской и Смоленской областях, а также республиках Чувашия, Карелия и Марий Эл.
В целом по стране за прошлый год торговая сеть открыла 89 новых франчайзинговых точек. Представители компании отмечают, что в текущем году торговая сеть планирует увеличить количество партнёрских магазинов в 4 раза и запустить не менее 350 объектов по франшизе.
По их мнению, эффективность и надежность франчайзинговой модели позволяет привлекать новых партнёров — в 2023 году впервые открыли свой магазин по франшизе порядка 30% предпринимателей от общего числа действующих франчайзи.
В настоящее время на каждого партнёра в среднем приходится 5 франчайзинговых точек, при этом 11% франчайзи управляют более чем 10 магазинами.
«Пятёрочка» использует модель обратного франчайзинга, предполагающего покупку права вести бизнес под известным брендом, возможность использования делового имени и бизнес-модели компании. Торговая сеть передаёт партнёрам технологию ведения розничного бизнеса и оказывает ряд услуг, куда входит работа с производителями и поставщиками, а также организация рекламных кампаний. В отличие от прямого франчайзинга, в данной модели все управленческие функции ложатся на плечи самого франчайзера.