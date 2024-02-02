За 2023 год количество франчайзинговых «Пятёрочек» увеличилось более чем на треть

Больше всего франчайзинговых магазинов «Пятёрочка» было открыто в Московской области, за 2023 год их количество увеличилось на 36 торговых точек, в Ленинградской области — на 18, а в Мурманской — на 7. Также партнёрские магазины в прошлом году появились в 5 новых регионах: Белгородской и Смоленской областях, а также республиках Чувашия, Карелия и Марий Эл.