На полгода перекроют дорогу в районе Пушкинской в Ростове

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Из-за строительства многоэтажки на Пушкинской, 67/25 в этом районе введут ограничения для транспорта. Они будут действовать с 15 февраля по 15 июля.
Так, проехать нельзя будет по Пушкинской на отрезке от Соборного до Буденновского. В самом Соборном ограничение вводится от дома №29 до пересечения с Пушкинской.
Автомобилистов просят учесть столь долговременные ограничения и заранее продумывать свои маршруты движения.
Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова. В списке — переулок Халтуринский и улица Зоологическая.