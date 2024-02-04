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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

В Ростове с 15 февраля будут действовать новые дорожные ограничения

На полгода перекроют дорогу в районе Пушкинской в Ростове

4 февраля 2024, 18:06
Фото: pxhere.com
В Ростове с 15 февраля будут действовать новые дорожные ограничения
В Ростове с 15 февраля будут действовать новые дорожные ограничения, напомнили в администрации города.

Из-за строительства многоэтажки на Пушкинской, 67/25 в этом районе введут ограничения для транспорта. Они будут действовать с 15 февраля по 15 июля.

Так, проехать нельзя будет по Пушкинской на отрезке от Соборного до Буденновского. В самом Соборном ограничение вводится от дома №29 до пересечения с Пушкинской.

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Автомобилистов просят учесть столь долговременные ограничения и заранее продумывать свои маршруты движения.

Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова. В списке — переулок Халтуринский и улица Зоологическая.

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