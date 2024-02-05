На Дону подписали четырехстороннее межпарламентское соглашение

— В сегодняшних условиях межпарламентские отношения, связи и контакты реализуются с момента принятия новых регионов в состав РФ. Причем они осуществляются по различным направлениям. Это и обмен опытом в сфере социальной политики, поддержка людей, защита и поддержка участников СВО и членов их семей и многое другое. Сейчас существует разнообразие правовых актов. То есть в каждом регионе они свои. И важно, чтобы парламенты воссоединенных территорий получили весь опыт законотворческой работы, которая есть в законодательных органах Ростовской и Воронежской областей, — поделился Александр Ищенко.