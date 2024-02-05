На Дону подписали четырехстороннее межпарламентское соглашение

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Парламентарии четырёх субъектов РФ собрались вместе, чтобы объединить усилия по законодательному сопровождению деятельности в рамках содружества «Донбасс».
Собравшихся приветствовал первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор РФ от Ростовской области Андрей Яцкин. Он отметил, что с момента вхождения новых регионов в состав России ведется непрерывная работа по их возрождению. Идет их интеграция в правовую и социально-экономическую систему страны.
Подписание соглашений между парламентами двух областей и республик позволит не только укрепить экономические и гуманитарные связи между регионами — соседями, объединенными общей историей и культурой, основанной на традициях наших отцов и дедов, но и реализовать проекты в торгово-экономической, культурной и других сферах в рамках содружества «Донбасс».
Как пояснил председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко, отношения между парламентами Ростовской, Воронежской областей и новыми республиками существовали всегда и никогда не прерывались. Бывали лишь паузы, вызванные известными всем политическими событиями.
— В сегодняшних условиях межпарламентские отношения, связи и контакты реализуются с момента принятия новых регионов в состав РФ. Причем они осуществляются по различным направлениям. Это и обмен опытом в сфере социальной политики, поддержка людей, защита и поддержка участников СВО и членов их семей и многое другое. Сейчас существует разнообразие правовых актов. То есть в каждом регионе они свои. И важно, чтобы парламенты воссоединенных территорий получили весь опыт законотворческой работы, которая есть в законодательных органах Ростовской и Воронежской областей, — поделился Александр Ищенко.
Он также добавил, что в настоящее время диалог по законотворческой деятельности между регионами, участвующими сегодня в подписании соглашения, введен в режиме каждого дня.
— Между собой общаются депутаты и их помощники, сотрудники аппаратов. Работа выходит на новый уровень, обозначая большие планы на будущее. Все планы строятся на нуждах наших избирателей, поэтому очень важно, чтобы на территории четырех регионов содружества «Донбасс» действовали общие правила, схожие подходы и процедуры к решению вопросов, которые волнуют наших избирателей, — подчеркнул председатель донского парламента Александр Ищенко.
Важность подписания Соглашения отметил и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. По его словам, подписание соглашения не только обозначит конкретные планы и приоритеты, но и выделит новые законопроекты, которые диктует сама жизнь и наш президент.
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога сказал, что уже перед подписанием соглашения с Законодательным Собранием Ростовской области ему удалось обсудить некоторые проекты.
— Решили рассмотреть несколько проектов, которые продвинут развитие патриотического воспитания среди нашей молодежи и будут способствовать улучшению этих связей и интеграции наших республик в правовом поле РФ, — сказал Артем Жога.
Председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко в свою очередь напомнил, что сейчас Россия проходит новый этап.
— Пишется новая история и та дружба, которая есть между регионами, нацелена на реализацию улучшения уровня жизни жителей не только республик, но и России в целом, — отметил Денис Мирошниченко.
Напомним, что документ подписывали представители четырех субъектов Российской Федерации. Со стороны Ростовской области — председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Со стороны Воронежской области — председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Со стороны ДНР — председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога. Со стороны ЛНР — председатель Народного совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко.
С подписанием документа, который стал важной вехой в организации правового пространства содружества «Донбасс», собравшихся поздравил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что первый день работы Содружества — 1 марта 2024 года. Сейчас идет подготовительный период, когда завершаются все организационные вопросы.