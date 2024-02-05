У жителей Ростова появился новый способ оплаты интернет-покупок

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Такая возможность появилась в «Авито», сообщили в пресс-службе компании. У жителей Ростовской области, которые делают покупки на платформе, появился новый способ оплаты. Пользователи платформы могут создать кошелек, с помощью которого можно оплатить доставочные заказы. Функционал кошелька пока доступен в тестовом режиме.
«Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и при этом безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новый функционал», — рассказал руководитель финтех-продуктов «Авито» Александр Капустин.
Создать кошелек возможно при оплате заказа, выбрав среди других платежных способов — СБП, банковская карта — нужно выбрать «Кошелек». После регистрации кошелька включается обязательная двухфакторная аутентификация в профиле.
У одного аккаунта может быть только один кошелек. Пополнить его баланс можно через российскую банковскую карту или Систему быстрых платежей (СБП). На время тестового периода действует ограничение — максимум 15 тыс. рублей.
На первом этапе развития продукта с помощью кошелька можно оплатить доставочные товары. Постепенно возможности кошелька будут масштабированы на все категории, добавится возможность оплатить услуги продвижения, появятся скидки и бонусы, заявили в компании.