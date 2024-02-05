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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

У жителей Ростова появился новый способ оплаты интернет-покупок

У жителей Ростова появился новый способ оплаты интернет-покупок

5 февраля 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Теперь можно будет оплачивать покупки без банковской карты на онлайн-площадках.

Такая возможность появилась в «Авито», сообщили в пресс-службе компании. У жителей Ростовской области, которые делают покупки на платформе, появился новый способ оплаты. Пользователи платформы могут создать кошелек, с помощью которого можно оплатить доставочные заказы. Функционал кошелька пока доступен в тестовом режиме.

«Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и при этом безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новый функционал», — рассказал руководитель финтех-продуктов «Авито» Александр Капустин.

Создать кошелек возможно при оплате заказа, выбрав среди других платежных способов — СБП, банковская карта — нужно выбрать «Кошелек». После регистрации кошелька включается обязательная двухфакторная аутентификация в профиле.

У одного аккаунта может быть только один кошелек. Пополнить его баланс можно через российскую банковскую карту или Систему быстрых платежей (СБП). На время тестового периода действует ограничение — максимум 15 тыс. рублей.

На первом этапе развития продукта с помощью кошелька можно оплатить доставочные товары. Постепенно возможности кошелька будут масштабированы на все категории, добавится возможность оплатить услуги продвижения, появятся скидки и бонусы, заявили в компании.

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