У жителей Ростова появился новый способ оплаты интернет-покупок

Такая возможность появилась в «Авито», сообщили в пресс-службе компании. У жителей Ростовской области, которые делают покупки на платформе, появился новый способ оплаты. Пользователи платформы могут создать кошелек, с помощью которого можно оплатить доставочные заказы. Функционал кошелька пока доступен в тестовом режиме.