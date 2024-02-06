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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

79-летнему актеру из «Игры в кальмара» грозит тюремный срок

6 февраля 2024, 18:43
Актер О Ен Су, известный своей работой в популярном сериале «Игра в кальмара», столкнулся с обвинениями в совершении сексуальных домогательств. Его обвиняет неизвестная женщина, утверждающая, что в 2017 году актер «непозволительно» ее обнял и поцеловал в щеку.

Эта женщина требует наказания для О Ен Су в виде одного года тюремного заключения. В свою очередь, актёр отрицает свою вину. Решение по этому делу будет объявлено ближе к середине марта, пишет pravda.ru.

О Ен Су выразил свою боль и разочарование от того, что его судят за подобные действия в таком преклонном возрасте. Он признался, что эти обвинения разрушили всю его жизнь и вызвали у него огромное страдание.

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