79-летнему актеру из «Игры в кальмара» грозит тюремный срок

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Эта женщина требует наказания для О Ен Су в виде одного года тюремного заключения. В свою очередь, актёр отрицает свою вину. Решение по этому делу будет объявлено ближе к середине марта, пишет pravda.ru.
О Ен Су выразил свою боль и разочарование от того, что его судят за подобные действия в таком преклонном возрасте. Он признался, что эти обвинения разрушили всю его жизнь и вызвали у него огромное страдание.